Kecskemét 1 órája

Hogyan neveljünk boldog gyereket? – Szalay Ádám elmondta a titkot – galériával

Szalay Ádám, a TV2 egykori riportere tartott izgalmas előadást Kecskeméten, arról, hogy mi is a gyermek boldogságának titka. A rendezvény szervezője, Héjjas Krisztián, aki maga is három gyermek édesapja, a jövőben is szeretne hasonló programokat szervezni, hiszen a teltházas rendezvény magáért beszélt.

Orosz Fanni Flóra Orosz Fanni Flóra

Mi más lehet a legfontosabb, mint a gyermekek boldogsága és sikere. A kérdés már csak az: Hogyan? Szalay Ádám előadásán keresztül abban segített, hogyan kezeljük a konfliktusos helyzeteket gyermekünkkel, hogyan kommunikáljunk hatékonyan és ezt természetesen gyakorlati példákon keresztül ismertette. Szalay Ádám, a TV2 egykori riportere

Fotó: Orosz Fanni Szalay Ádám húsz évet töltött el a televíziózás frontvonalában, az egyik legnépszerűbb magyarországi tévés műhely, a TV2 egykori Naplójának főszerkesztőjeként és riportereként. Miközben riporterként bejárta a világot, a forgatások alatt mindig kereste a találkozásokat azokkal az emberekkel, akik már megtalálták a siker és a boldogság receptjét. Végül eljutott Amerika egyik legnépszerűbb sikergurujához, Jack Canfield-hez, aki 2009-ben személyesen képezte ki őt a siker alapelveinek oktatására. A rendezvényen háromgyerekes apukaként Kecskeméten arról mesélt, hogy szülőként milyen stratégiákat érdemes beépíteni ahhoz, hogy a gyerekeink sikeresek és boldogok lehessenek. Megtudhattuk, hogy a boldogság két alappillére már egészen fiatal korban, pontosabban az élet első hét évében rögzül. A két legfontosabb tényező, hogy a gyermek minden körülmény között tisztában legyen azzal, hogy szeretetre méltó, és képes elérni, amit szeretne. Ezen két gondolat korai rögzítése a későbbiekben meghatározhatja az életről való gondolkodását. Szülőként fontos feltenni magunknak a kérdést: azzal teszek jót, ha mindentől megóvom, vagy, ha felkészítem az életre? Ádám szerint válasszuk inkább az utóbbit, hiszen az apró sikerek, sőt még az apró kudarcok is építik a jellemet és felelősségre nevelnek. Ádám szerint a jó szülőség titka a kicsi, de tudatos lépésekben rejlik. Gyakran valóban nem kell nagy dolgokra gondolni egy-egy vitahelyzet elkerülése érdekében, ehhez pedig a mindennapi életből ragadott ki néhány példát. Valószínűleg senkinek sem kell bemutatni a kapkodós reggeleket, amikor az idő szűke miatt az egész családot átjárja a feszültség már korán reggel. A megoldás pofonegyszerű és még csak nem is túl megterhelő: keljünk 5-10 perccel korábban. A kapkodást úgy is csökkenthetjük, ha a reggeli készülődés helyett már este megtöltjük a gyerek kulacsát és tízórais dobozát. Talán minden szülő legnagyobb félelmei közé tartozik a nyilvános hisztéria is, akár egy bevásárlóközpont közepén. Ilyenkor a tiltás helyett, inkább adjunk két lehetőséget gyermekünknek, például válaszhat nassolni valót, de csak azok közül, amiket felajánlunk neki.

Szalay Ádám tartott előadást Kecskeméten Fotók: Orosz Fanni

A konfliktusok mennyiségét úgy is csökkenthetjük, ha az utólagos veszekedések helyett inkább új szabályokat fektetünk le, amivel később már nem kerülhetünk ugyanabba a helyzetbe, de közelebb hozhatja a családot néhány új szokás bevezetése is, például a közös vacsorázás, ahol mindenki elmesélheti a napját. Az előadás interaktív elemeket is tartalmazott, ahol a közönség soraiban ülők egy-egy témában gondolkodhattak egymás között. Az est végén a résztvevők között sorsolás is zajlott, ahol két fő Szalay Ádám Itt a TE időd! című könyvével gazdagodhatott.

Ezek is érdekelhetik