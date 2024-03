Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója tiszteletére rendezett városi megemlékezésen Csányi József polgármester mondott ünnepi beszédet.

Csányi József polgármester

Fotó: Vajda Piroska

Mint mondta, március 15-e azon nemzeti ünnepeink egyike, amelyik nagyon stabilan be van ágyazva a magyar történelem nagy ünnepeinek sorába. A tavasz jeles napja, tisztaságával, fennköltségével még az utókor megszépítő vonásaival együtt is kiragyog történelmi évfordulóink közül. Az természetes, hogy az eseményekhez kapcsolódó hősöket is olykor szédítő magasságokba emelte a hálás utókor. Félegyházán is érezzük ezt, hiszen most is itt állunk Petőfi Sándor ércszobra előtt, amelynek 2022. október 27-én ünnepeltük Félegyházára kerülésének és felállításának 100. évfordulóját. A nagy székely szobrász, Köllő Miklós halhatatlan alkotását Petőfi 75. születésnapján állították fel a segesvári vár ormán, ahonnan az első világégéskor elindult otthonról haza, hogy aztán egy évszázaddal ezelőtt megérkezzen a szülőföldre. Azóta szinte folyamatosan itt emlékezünk meg nemcsak nagy költőnkről, de az 1848-as forradalom és szabadságharcról is. A mindenkori megemlékezések ünnepi hangulatát koszorúinak, virágainak özönét látva öröm tölthet el bennünket. Városunk intézményei, polgárai évről évre folyamatosan nagy számban és méltó ünnepélyességgel róják le kegyeletüket és tiszteletüket az 1848-as események előtt, és emlékeznek a március idusán történtekre. Láthatjuk, hogy nem fakult a nagy sorsfordító történet fénye, mert az emberek – és mindenhol, ahol csak magyar ember van – nem engedik, hogy a kérlelhetetlen, könyörtelen idő megfakítsa, elhomályosítsa az eseményeket – fogalmazott a polgármester.

Ez a mai alkalom különösen jelentős városunkban, hiszen bensőséges ünnepség keretében avattuk fel azon 48-as hősünk mellszobrát, akit eddig méltatlanul elhanyagolt a közelmúlt, és akinek személye kis híján kiesett a köztudatból is. Most Kiskunfélegyháza várossá nyilvánításának 250 éves évfordulója alkalmából pótoltuk és Boczonádi Szabó József mellszobra méltó helyére került. A felavatott alkotás egy új, hangsúlyos megemlékező hely alakja lett a megújult Bem-szoborral együtt. Büszkék lehetünk, hogy városunkban megvalósult egy 1848-as emlékezőhely. Büszkék lehetünk a „sereg virágára”, ahogyan Boczonádit nevezték a Budai-vár ostrománál honvédjei, de ugyanúgy büszkék lehetünk Kukányi Alajos századosra, aki Bem barátja és a piski csata hőse volt, s akinek a neve más félegyházi honvédtisztekével együtt mától fogva a talapzaton olvasható és természetesen tisztelegnünk kell azon 259 nemzetőr emléke előtt is, akiket városunk az akkori hadügyminiszter, Mészáros Lázár felhívására 1848 júliusában toborzott – részletezte Csányi József.

A városvezető beszédét Domokos László színművész, Petőfi dicsérete című műsora követte. A megemlékezést koszorúzás zárta.