Az óvodavezető azt is elmondta, hogy elnyerték a Madárbarát Óvoda címet, ezért ehhez hűen igyekeznek a körülöttük levő madárvilágot megfigyelni és óvni. Ugyanakkor intézményük a múlt évben elnyerte a Zöld óvoda címet is, amelyet négy évig birtokolhatnak. Az elnyert cím is jelzi, hogy elkötelezettek a környezettudatosság és fenntarthatóság mellett.

Solymász tartott bemutatót a kunszállási óvodában

Horváthné Gellért Emőkétől azt is megtudtuk, hogy Kisteleki Gergely madármentéssel is foglalkozik és országszerte előadásokat tart óvodásoknak, általános iskolásoknak. Kunszállási előadása során a természet védelmének fontosságáról, az állatok védelméről, életéről, a madárvilág érdekességeiről beszélt a gyerekeknek, akik rengeteg humoros, érdekes, tanulságos történettel lettek gazdagabbak.

A solymász gyönyörű madarait, a Harris-ölyveket is bemutatta. Elmondta, hogy ezek a sivatagi ragadozó madarak Mexikóban és Arizonában őshonosak. A program a gyerekek nagy örömére a madarak röptetésével zárult a Mosolyvár óvoda udvarán.