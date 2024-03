A texasi robotgyártó vállalat, az Apptronik a napokban jelentette be, hogy kereskedelmi megállapodást kötött a Mercedessel a robotokról. A német autógyártó ugyanis az üzemeiben keresi azokat a felhasználási lehetőségeket, ahol a robotokat alkalmazhatnának. Az egyik robotmunkást már tesztelik a kecskeméti Mercedes gyárban.

Robotmunkást tesztelnek a Mercedes kecskeméti gyárában

Forrás: Mercedes-Benz

„Ez egy új határterület, és mi szeretnénk feltérképezni azokat a robotikában rejlő lehetőségeket, amelyek segítenek megoldani a munkaerőhiány problémáját, elsősorban olyan területeken, mint az alacsony képzettséget igénylő, ismétlődő, és fizikailag megerőltető feladatok, hogy felszabadítsuk a magasan képzett csapattagjainkat a világ legkívánatosabb autóinak gyártósorain” – mondta a Mercedes gyártási vezetője, Jörg Burzer.

A The Financial Times-nak nyilatkozó termelési vezető hozzátette: „A dolgozókat és a vezetőséget is meg kell győznünk.” Jörg Burzer úgy vélekedett: a robotok nem vesznek át minden szerepet, az autók összeszerelésénél, a bonyolultabb feladatokhoz továbbra is szükség lesz a jól képzett emberi munkaerőre. A humanoid robotmunkás segítségével elsősorban a komoly fizikai erőt igénylő feladatokat tudják automatizálni.