Fontosak a lopott randik – interjú Szalai Éva párkapcsolati mediátorral

Minden évben egy nap a szerelemről szól, amikor a romantika mindenkibe, de legalábbis sokakba be, vagy éppen visszaköltözik. Ilyenkor kisebb-nagyobb szerelmes gesztusokkal tesszük boldoggá szívünk választottját, de miért is ne tennénk ezt meg az év további 364 napján is?

Fontos, hogy a rózsaszín felhők és a lila köd után párkapcsolatunkra ne csak évente egy napig vigyázzunk, hiszen a szerelem és a szeretet fenntartása munkás folyamat. A mindennapi praktikákról és apró, de lényeges lépésekről mesélt Szalai Éva kecskeméti párkapcsolati mediátor. Szalai Éva kecskeméti párkapcsolati mediátor szerint fontos a pároknak programot szerveznie

Fotó: Beküldött fotó A beszélgetés alatt szó esett a kapcsolatok elején gyakran érezhető „mi” jelenségről, a kommunikáció kulcsfontosságáról, a magas elvárásokról, de arról is, hogy gyerekek mellett milyen módszerrel lehet megtartani a szikrát a kapcsolatban. Romantika a kezdetekben – A „mi” érzés egy nagyon-nagyon fontos érzés. Az egy nagyon jó dolog, ha az elején megszületik ez a mély, mindent felülíró összehangoltság, a teljes odaadás, a harmónia. A szakember elmagyarázta, hogy a „mi” érzés fontossága abban rejlik, hogy később, évek múltán a kapcsolat korai fázisa emlékeztethet arra, hogy miért és mit is szerettünk meg a másikban. – Ez olyan alapot ad, mint a ház alapja. Stabil emlékek, pillanatok, érzések, megélések azok, amelyek hosszú-hosszú évek után is felidézhetőek. A boldogság munkás folyamat A kezdeti intenzitás után, a hétköznapokban könnyedén elveszíthetjük a tüzet, de legalábbis alábbhagyhat a lángolás. Éva elárulta, hogy 5-6 együtt töltött év után természetes, hogy előfordul némi eltávolodás a feleknél, de szerencsére odafigyeléssel erre is lehet megoldást találni: – Ha nincs harmadik fél, viszont a kémia még mindig működik, akkor én mindig nyugodtabb vagyok, mert akkor egyszerűen csak újra kell azokat a részeket építeni, amik régen megvoltak. A szakember azt javasolja, hogy a mindennapi szürkeséget el kell kezdeni megtörni: ki kell mozdulni otthonról, el a városból, helyről, ahol élünk, és először még azt sem muszáj, hogy édes kettesben történjenek programok. Akár más párokhoz is be lehet csatlakozni, hiszen a lényeg, hogy új, közös élményekkel gazdagodjuk, amiből később építkezni lehet. – Otthon ülve a négy fal között, sört felszisszentve nem lesz stabil, értékes párkapcsolat. Ilyenkor kell olyan programokat szervezni, amiket eddig nem csináltunk. Vagy pont olyanokat újra visszahozni, amiket régen nagyon nagy örömmel tett a pár. Románc gyerekek mellett is – Azt szoktam mondani, hogy tessék jóban lenni az összes ovis társsal, az összes iskolás társsal, a szülőkkel, és keresni a kapcsolati tőkét, mert egy-egy éjszakára akkor le lehet passzolni a gyereket – tartja fontosnak a kettesben töltött időt Éva. – Egy kapcsolat csak akkor működik jól, ha a férfi és a nő jelen van a kapcsolatban. A szakember állítja, hogy a családban élőknek sem kell lemondani a romantikáról, ha időről időre egy-egy napot vagy egy éjszakát gyerekek nélkül, kettesben tudnak tölteni. A Valentin-napi túlfűtöttséget érdemes a hétköznapokra is átültetni, hiszen a szerelmet nem csak egy-egy napon, de akár az összes napon ünnepelhetjük: – Tulajdonképpen 365 napból összesen 20, maximum 30 olyan napunk van, amit ünnepelünk, de én azt gondolom, hogy ünnepeljünk minden egyes nap! – hívja fel a figyelmet Éva az apró figyelmességek fontosságára. Az apró örömök Nem kell nagy gesztusokra gondolni, de Éva szerint már akár egy kis édesség, egy közös séta vagy egy szál virág is hatalmas boldogságot tud okozni a gyakran monoton hétköznapokban. Egy köszönöm, egy dicséret, egy simogatás, ami oly régen hangzott már el. – Én hiszek abban, hogy adni jó. Ez nem az ajándék összege, hanem egyszerűen amikor hazajön a férjem és felállok, odamegyek és megölelem, az nagyon fontos – mondta példaként. – Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a lopott randik. A boldogság az napi 3-5 perc. Ha ez a napi néhány perc megvan, akkor rendben lennének a párok. Mindenki hajkurássza a nagy boldogság valamit. De az nincsen. Megbecsülés, odafigyelés, apró értékes gesztusok kellenek a mai értékvesztő társadalomban. Bizony bizony nem véletlenül járnak az emberek párterápiára. Olvasnak mindent, ami párkapcsolat. Az igény a jó kapcsolatra egyre erősebb. Rend a lelke mindennek Az apróságokon túl, a közös szabályok is lényegesek a gördülékeny mindennapokhoz. Fontos, hogy ne elvárásokkal, hanem rugalmas és közösen meghozott szabályok, közös döntések szerint éljük a mindennapokat. – Az elvárásom az, hogy pontosan ugyanúgy kell csinálnia, ahogy én csinálom – magyarázta Éva. Hogy mi a gond ezzel? – Az elvárásokkal soha nem lesz boldogság! Okos kompromisszumokkal lehet jól szeretni és együtt maradni. A szerelem, és a szeretet, a házasság sikere egy döntés, amit minden egyes nap meg kell hoznunk. – Azt szoktam kérdezni a férfiaktól, hogy mit csinál azért, hogy a kocsija jól működjön? „Olajcsere, ha kopog már nézetem is, gumik állapota, ablaktörlő... huhhh ne is mondja ... mennyi munka van egy autóval.” – „És mennyi időt fordít arra, hogy a társa jól legyen?” No hát ilyenkor nagy csend szokott lenni. De persze ez mindkét oldalra érvényes, hogy nem csak a pillásra, hanem a társra is kell időt szakítani. – Élhetek minden nap úgy, hogy utálom az egész életemet, és élhetek úgy, hogy felépítem, hogy minden nap legyen benne valami jó. Igen, ez bizony kemény munka, és fejben dől el, hogy hogyan akarok élni – tette fel az i-re a pontot Éva.

