Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Beküldött fotó

Hármas ünnep

Ágasegyházáról Kozma Ilona ezzel a fényképpel szeretné meglepni szüleit egy hármas ünnep alkalmából. Az édesapa, Kozma József 80. születésnapját, az édesanya, Kozma Józsefné Rigó Ilona 73. születésnapját ünnepli. Mindezek mellett az 54. házassági évfordulójukat is a napokban tartják meg. A házaspárt két gyermek és négy unoka szeretete veszi körül. A hármas ünnep alkalmából jó egészségben, szeretetben köszöntik őket.

Beküldött fotó

Sutulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fényképpel kedveskedne az ágasi nosztalgiázóknak. Az 1970-es években készült fotó egy szőlőpréselést örökített meg a Hauck családnál. A sutulás jó hangulatban zajlott.

Beküldött fotó

Gyerekek

Páhiról Andrássy Gyula egy régi felvételt mutatna be a családi albumból. A fotón elől Tamás fiúk látható. Olvasónk nagyon szeret a régi fotókkal nosztalgiázni.

Beküldött fotó

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 1916-ba kalauzolná el a nosztalgiázókat. A Császári és Királyi 38. Mollináry Gyalogezred az első világháború idején az Osztrák-Magyar Monarchia minden harcvonalán hősiesen küzdött a császárért, királyért. Mindenütt megállta a helyét, többször is majdnem elvérzett. A fotó 1916-ban készült a fronton a fedezék előtt, ahol a IV. Zászlóalj parancsnoka: László Jenő őrnagy és törzse látható.

Beküldött fotó

Végzősök

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna újabb régi ONI-s fotót osztana meg. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézetben lakott Olvasónk. A fénykép a 8. számú tanulószoba lakóiról készült 1977-ben. Ebben az évben végzett a Bányai Gimnáziumban. Középen Kima Miklósné Éva néni körül a végzősök állnak főként: Szalai Rita, Gugyerás Márti, Polyák Eta, Juhász Rózsa, Szőke Jutka, Imrefi Anna, Túri Éva, középen ülve Szabó Dóra és Lajdi Erzsi. A képen nemcsak a végzősök, hanem az elsősök is rajta vannak.

Beküldött fotó

Sorkatonák

Császártöltésről Angeli Sándor egy régi emlékét osztaná meg. A fénykép 1969-ben, a Holdra szállás évében készült Jánoshalmán a 4510-es számú légvédelmi tüzérezred laktanyájában. Ott katonáskodtak. A fotón az első üteg 5. rajszemélyzete látható. Alsó sor balról-jobbra: Farkas Tamás, Gombos Sándor és Horváth László. Második középső sor balról-jobbra: Mikulás Péter, Dani Károly. Legfelül pedig Olvasónk, Angeli Sándor, aki ma is tisztelettel gondol régi katonatársaira.