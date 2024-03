Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Tajti család

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike egy régi fotót osztana meg a Tajti családról, az 1952-es évből. Itt még egy boldog család látható. Tajti Mihály és családja, a fiúk Laci és Misi. A kisebbik fiú volt Olvasónk férje, Tajti László. Sajnos már senki nem él a családból, de Gizike ma is szeretettel gondol rájuk. Mint írja: a régi szép idők elmúltak, sajnos már csak az emlékezés marad.

Szép emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna nagyon sok ONI-s fotót őriz. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet egykori lakói, diákjai mai napig egy összetartó „család”. Olvasónk a hetvenes években lakott ott. Ez a fénykép Panni néni csoportjáról készült a hatvanas évek elején, amikor még egyenruhában jártak. Nekik 1973-ban már nem kellett. A képen látható diákok közül Olvasónk számára Sólyom Ági, Jászberényi Jutka, Gyulai Kati, Baki Klára ismerős.

Hagyományőrzők

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 2002-be kalauzolná el a nosztalgiázókat. Kecskeméten, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméti Területi Szervezete havonta tartotta összejöveteleit a Helyőrségi Klubban. A 2002. szeptember 10-én készült felvételen látható Olvasónk, dr. Jósa Iván, Gyenes Sándor, Pásztor Ferenc és Dorogi Károly hagyományőrzők.

Bükfürdő

Páhiról Andrássy Gyula egy régi kirándulás emlékét elevenítené fel. Egykoron, évtizedekkel ezelőtt Bükfürdőn nyaraltak feleségével, Makány Máriával. Sajnos szeretett felesége a közelmúltban hunyt el.

Iskolások

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné családi albumában található ez az 1992-es fénykép, melyen Olvasónk unokaöccse látható osztálytársai körében a budapesti 11. kerületi Általános Iskolában.

Népdalkör

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotóval kedveskedne az ágasegyházi nosztalgiázóknak. A fotón Bíróné Szilvia, a Népdalkör vezetője (középen) látható a 90-es években egy rendezvényen.