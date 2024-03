Mi a nők szuperereje? címmel tartott nőnapi beszélgetős előadást pénteken a Széchenyi István Közösségi Ház Kecskeméten, a meghívott vendégek között pedig szerepelt Pajkó Andrea, a Trendalelke Vállakozónői Reggeli alapítója, Csombor Teréz, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulatának színművésznője, Pázmány Patrícia stílustanácsadó és Szabóné Kis Éva védőnő, szoptatási tanácsadó.

Sok érdeklődőt vonzott a nőnapi est

Fotó: Orosz Fanni

A péntek délután fél ötkor kezdődő eseményen előadó hölgyek más-más, hozzájuk közelálló aspektusból közelítették meg a női szerepeket a beszélgetés során, de abban mindannyian egyet értettek, hogy minden nő szuperhős. A szupererő viszont nem jelent egyet a tökéletességgel.

„Sorra halmozom a hibákat!” – mondta Csombor Teréz színművész, felhívva a figyelmet, arra, hogy nem kell mindig hibátlannak lenni.

„Attól lehet kapcsolódni egy emberhez, hogy megmeri mutatni a gyengeségeit.” – Pajkó Andrea is egyetért az állítással.

„A példaképpé válásban jelen van az esendőség!” – fogalmazott Pázmány Patrícia stílustanácsadó.

Na, de mitől szuperhős a szuperhős? A hősök példaképek. Példaképpé válnak az által, amit tesznek, ahogy élnek. Ugyanakkor a példaképek is hibáznak, ők is érezhetik magukat esendőnek és ők is kérhetnek segítséget, a nap végén mégis mindig felállnak és mennek tovább az úton.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.