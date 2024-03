A találkozó megnyitóján elsőként Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyike megbízott intézményvezető-helyettes köszöntötte a megjelenteket. Beszédében köszönetet mondott Engert Jakabnénak, Kecskemét polgármesterének, az önkormányzat által adományozott összegért, melyből mesekönyveket vásároltak a találkozón részt vevő gyermekek számára.

Közel húsz óvodás mondott mesét a kecskeméti találkozón

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Az intézményvezető-helyettes hangsúlyozta a találkozó fontosságát. Kiemelte: a mesélés fejleszti a gyermek szókincsét, formálja gondolatvilágát, világnézetét. Mesélés közben a gyereknek használnia kell a képzeleterejét, a saját fantáziavilága szerint alkotja meg a szereplőket, helyszíneket, szituációkat. A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének a legfontosabb eszköze – tette hozzá.

A jelenlévőket Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere is köszöntötte, aki beszédében egy személyes élményt is megosztott a gyerekekkel. Az alpolgármester elmesélte, hogy az első mesekönyvét még mindig őrzi, abból olvasott a gyermekeinek és az unokáinak is. Hozzátette, hogy amikor a gyermekek mesét mondanak, hagyományt őriznek. A mesék tanításában pedig úgy véli nagy szerepe van a szülőknek, a nagyszülőknek és az óvodapedagógusoknak is.