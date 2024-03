Egy új plázát is elbírna Kecskemét

A polgármester elmondta, hogy a szolgáltatások száma is nagyon megnőtt a városban. Azt látják, és a visszajelzések is azt támasztják alá, hogy elbírna még Kecskemét egy másik plázát is a Malom Központon kívül, ezért dolgoznak ezen a kérdésen is. Szemereyné Pataki Klaudia emlékeztetett, hogy a sportélet is felpezsdült a városban, illetve a szabadidősportokban is nőtt a kínálat. Példaként emelte ki a polgármester a gokartpálya átalakulását, megújuló gokart szolgáltatással, telenként pedig a jégkorcsolyapályával.

Szórakozóhelyek

A polgármester szerint szórakozóhelyek tekintetében is kedvező tendenciát mutat a város. Példaként hozta fel a Kéttemplom közt, ami korábban a belváros egy kihalt része volt, ma élettel teli. Emellett alakul a Rudolf laktanya is, az Ápoló után még egy szórakoztató központ létesül a területen – mondta el a polgármester, hozzátéve, hogy az oktatás területén pedig forradalom történt Kecskeméten, a bölcsődétől az egyetemig. Növelték a bölcsődei kapacitást, óvodákat újítottak fel, az általános iskolákat is segítették, annak ellenére, hogy nem a város a fenntartó. Új szakmákat hoztak el a szakképzésbe, megjelent a duális képzés lehetősége. Az egyetem pedig a város jövőjét jelenti – hangsúlyozta a polgármester. Látható ez a hagyományos egyetemi városokban is, Pécsett, Szegeden vagy Debrecenben, ahol a város neve összeforrt az egyetemmel. Ahol éppen nem dübörög a gazdaság, az egyetem mégis egyensúlyban tartja a várost, és ez a kecskeméti városvezetés stratégiája: a gazdasági környezet esetleges változása esetén is kiegyenlítő hatása legyen az egyetemnek a gazdaságban jelentkező hullámvölgyekre.

Jégkármentesítő rendszer

Arról a szóbeszédről is szólt a polgármester, miszerint a Mercedes-gyár rendelkezik jégoszlató berendezéssel, aminek köszönhetően évek óta rendre elkerüli a jégzápor Kecskemétet a nyári időszakban. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy maga is utánajárt a kérdésnek, és a feltételezésnek annyi alapja van, hogy a Mercedeshez közel alakították ki az országos jégkármentesítő rendszer egy részét, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara létesített az ország mintegy ezer pontján. Ebből kettő viszonylag közel esik a gyárhoz: az egyik Helvécián, a másik Soltvadkerten, tehát nagyjából a gyár irányában található. A polgármester szerint ebből alakulhatott ki a pletyka, hogy a Mercedes rendelkezik ilyen eszközzel. A jégkármentesítő rendszert a mezőgazdaság védelmében telepítették, és a működtetését hatósági engedélyhez kötik, nem telepíthetik csak úgy egy cég érdekeinek megfelelően.

Önkormányzati választások

Szemereyné Pataki Klaudia végül szót ejtett a június 9-én esedékes európai uniós és önkormányzati választásról. Hangsúlyozta: a meglévő, elmúlt egy évtizedben kialakított tapasztalattal, lendülettel és kapcsolati tőkével szeretné tovább szolgálni a várost. A Fidesz–KDNP támogatását élvezi, illetve családja is jóváhagyta indulását. Mint fogalmazott, van még mit tenni a városban, és bízik benne, hogy látszanak a lakosság igényei szerint elért eredmények az emberek számára.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.