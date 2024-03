Dr. Nagy Zoltán, a Neumann János Egyetem elnök-vezérigazgatója köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az országban hatodikként nyitott meg az egyetemen az MBH Bank digitális kioszkja. Kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az egyetemen a digitalizációra és hatékony munkavégzésre, és a korszerű infrastruktúra kialakítása – az új digitális tér ebbe a törekvésbe illeszkedik. Így a jövő campusán hozzák létre a jövő banki szolgáltatásait, ami azért is fontos, mert megváltoztak a fiatalok bankolási szokásai.

Innovatív módon bankolhatnak az egyetemisták Kecskeméten

Fotó: Horváth Péter

Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes köszöntőjében kiemelte, hogy a megoldással a fiatalokat és az egyetemen dolgozó közösséget is megcélozzák. Az innovatív technológia kiváltja a fizikai jelenléttel járó banki ügyintézést: a videó híváson keresztül elérhető ügyintéző segítségével pár perc alatt lehet számlát nyitni a banknál, illetve a napi banki ügyeiket is intézhetik a digitális térben a betérők. Adatokat sem kell megadni az e-mail címen kívül, hiszen a kártyaolvasóba helyezve a személyi igazolvány adatait beolvassa a rendszer. A vezérigazgató-helyettes szerint a fiatalok nyitottak az innovációra és a digitális megoldásokra, ezért olyan együttműködő partnereket kerestek, ahol az újra nyitott fiatalok megtalálhatók, és ilyen hely az egyetem is. Ginzer Ildikó hangsúlyozta, hogy Európában is kevesebb, mint egy tucat ilyen digitális tér működik.

Gaál József alpolgármester beszédében méltatta az innovatív kezdeményezést, és reményét fejezte ki, hogy a megoldás új ötletekre inspirálja az egyetemistákat.

A köszöntők után dr. Nagy Zoltán és Ginzer Ildikó a szalagot átvágva átadta az új digitális teret.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.