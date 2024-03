A Kecskeméti Szatyor Egyesület által szervezett 11. Kecskeméti Magvas Nap mottója: Magfogás a kiskertben. Szerencsére még egy egészen kicsi kert is elég, sőt már egy balkonláda is sok lehetőséget rejt magában az erkélyen, hiszen ültethetünk például virágokat, de a fűszernövények is jól érezhetik magukat. A programot ingyenesen látogathatták, és szerencsére sokan, köztük családok is megfordultak az Ifjúsági Otthon Tükörtermében.

Az Ifjúsági Otthonban tartották a XI. Kecskeméti Magvas Napot

Fotó: Orosz Fanni

A mag cserebere mellett a Fásszárúak dugványozása címmel gyakorlati útmutatót tartott Fetykó Kinga. Középpontban az orgona, levendula, kökény, füge és más dísznövények voltak. Magfogás kiskertben címmel pedig Bérces Dóra kerekasztal-beszélgetésre várta az érdeklődőket.

A kiállítók között szerepelt: