A 2019-ben alapított Fantasy Dance Company az elmúlt években nagyon sok gyermeket és felnőttet vezetett be a tánc és a légtorna világába. Edzőtermük jól felszerelt, Darányi-Farkas Vera és Darányi Attila edzők pedig rendkívül kreatívak, így a légtornászat egy teljesen új dimenziót nyit meg a fiatalok előtt. Erre figyelt fel a szakma is, így meghívást kaptak az elmúlt hétvégén a Fővárosi Nagycirkuszba a II. Budapest Légtorna Fesztiválra, ahol 18 versenyszámmal, közel 30 légtornászuk és táncosuk lépett porondra.

Forrás: Beküldött fotó

A részletekről Darányi Attila adott számot. A versenysiker mellett az a megtiszteltetés érte a tánciskolát, hogy a sztárfellépők mellett a versenyt záró Gálaesten is felléphettek az iskola versenycsapatával.

Az erőművészeik a földön és a levegőben is szórakoztathatták a közönséget a Fővárosi Nagycirkusz porondján. A versenyen az alábbi eredmények születtek: 7 arany, 6 ezüst és 4 bronz minősítést szereztek a fiatalok. Emellett 1 haladó elődöntői minősítést, a Fővárosi Nagycirkusz Különdíját is hazahozták.

A fiatalok több versenyszámban remekeltek. A hammock kategóriában a légtornászok egy rugalmas anyagból készült függőágy-szerű eszközzel dolgoznak. Ebben a kategóriában arany minősítést kapott: Bohner Blanka és Polgárné Miklós Edina. Ezüst minősítéssel értékelték Miskey Nina, Hommer Janka, Bíró Kendra és Zoltai Mónika produkcióját. Bronz minősítést vehetett át Bágyi Szonja, Farkas Zoé. Baksai Hanna, Tóth Katarina, Bujdosó Krisztina hammock szinkron kategóriában együtt nyert arany minősítést.

A kecskeméti légtornászok a Fővárosi Nagycirkusz porondján mutatkoztak be

Forrás: Beküldött fotó

Silk kategóriában egy 16 méter hosszú selyemsállal dolgoznak a versenyzők, mely középen, felül össze van fogva. Ebből forgó, lazasági, hajlékonysági és zuhanó elemeket mutatnak be a produkció során. Arany minősítést ért el silk kategóriában Polgár Pandora és Polgár Balázs. Ezüst minősítést kapott Ilyés Zoé és Moisko Virág közösen. Bronz minősítést vehetett át Kertes Emma.

A karika kategóriában Szűcs Emma haladó karika elődöntői minősítést ért el.

A versenyen volt Freestyle kategória is, ahol szabadon választott eszközökkel lépnek fel a versenyzők. Baksai Hanna freestyle gyakorlatát gurtnin mutatta be mely ezüst minősítést szerzett. A Gurtni esetében végtelenített hevedereket csuklóra, bokára és a test egyéb pontjaira tekerve helyezik fel, ezek segítségével mutatják be a versenyzők a műsorszámukat.

Halasi Petra freestyle kategóriában karikára szerelt hammockon mutatta be gyakorlatát, amivel bronz minősítést vehetett át. Bujdosó Krisztina és Tóth Katarina egy igazán különleges és egyedi freestyle produkcióval készültek.

Egy-egy hevederekre függesztett acélszéken mutatták be szinkron gyakorlatukat a levegőben, amiért arany minősítést kaptak. Kertes Emma és Halasi Petra freestyle kategóriában egy kockán mutatták be duó produkciójukat, mely szintén arany minősítést szerzett és a Fővárosi Nagycirkusz Különdíját is elnyerték.

Darányi Attila végül hozzátette iskolájuk a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Fővárosi Nagycirkusz Hivatalos Partnere Emlékplakettjét is átvehette, mely nagyon nagy elismerés számukra. A jövőben együttműködésük jegyében bármikor kérhetnek segítséget és eszközöket a fellépéseikhez a Fővárosi Nagycirkusztól.

A fiatalok felkészítéséhez segítséget nyújtott még a Magyar Légtornász Egyesület Vezetője, a Hortobágyi Károly-díjas és Nívó-díjas artista művésze, Vincze Tünde.