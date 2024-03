Szabó Lajos erdőmérnök, Kecskemét város erdeinek erdészeti szakirányítójának tájékoztatójából kiderül: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonkezelésében több véderdő is van a különböző a városrészekben. Mivel ezek közvetlenül lakóövezetben találhatók, ezért ezen erdők léte, állapota, illetve az itt történő erdőkezelési munkák közvetlenül is hatással vannak a lakóközösség mindennapjaira.

Faültetés Kecskeméten

Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel

Többcélúak a lakossági faültetések

Az előzetes beszélgetések során felmerült, hogy a helyi közösség tagjai szívesen tennének a véderdőért, akár egy kisebb faültetésben is részt vállalnának. A most szerveződő lakossági faültetések egyik célja a véderdő állapotának, a véderdő funkciójának, klímavédelmi képességének a fejlesztése, a biodiverzitás növelése. A másik célja a közösség és a véderdő kapcsolatának erősítése, a mindennapi környezeti szempontból is fenntartható együttélés lehetőségének megbeszélése. Harmadsorban célja tájékoztatni a lakosságot a Kecskemét Megye Jogú Város Közgyűlése által elfogadott erdőkezelési koncepcióról, az elmúlt év történéseiről, tapasztalatairól és az elkövetkezendő időszakban tervezett erdészeti tevékenységről a véderdőkben.

Őshonos fákat ültetnek el

A közösségi faültetés során 700 darab őshonos facsemete elültetését tervezik. A facsemetéket, a szakirányítást az önkormányzat biztosítja. Az ültetendő fafajok: mezei szil, vénic szil, mezei juhar, vadkörte, kocsányos tölgy, sajmeggy, kökény.

A faültetés közben az erdőben szétszórt szemetet is összegyűjtik. A helyszíni szakmai irányítás, tájékoztatás levezetője Szabó Lajos erdőmérnök lesz.

A lakossági faültetések helyszínei, időpontjai

• Milliomodik hektár erdő (kórház mellett): 2024. március 13., szerda 14 óra (kb. 18 óráig). Találkozópont: az erdő körforgalom felöli bejárata

• Izsáki úti véderdő: 2024. március 14., csütörtök 9 és 14 óra (kb. 18 óráig). Találkozópont: Izsáki út és a Kullai köz sarka

• Katonatelepi véderdő 2024. március 16., szombat 9 óra (kb. 13 óráig). Találkozópont: Zsigmond Ferenc utca és Veres Péter utca sarka

A gyerekeket is vihetik a családok

Arra kérik a faültetésre vállalkozó lakosokat, családokat, hogy kényelmes munkaruhában jelenjenek meg az időjárási viszonyoknak megfelelően. Lehetőleg hozzanak magukkal a faültetéshez szükséges eszközöket (ásó, kapa, vödör/zsák). Korlátozott számban lesz eszköz. A jókedvet, a gyerekeket ne hagyják otthon!