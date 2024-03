A várost a Kunfehértó felé vezető 5412-es úttal összekötő Kopolyai út felújításának első üteme 2023. nyarán zajlott, nagyjából három hónap alatt készült el a beruházással a Soltút Kft. Mintegy kilencszáz méter hosszan újították fel a forgalmas útszakaszt, amelyre több mint 252 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a halasi önkormányzat a Széchenyi 2020 program keretében.

Folytatódik a Kopolyai út felújítása

Fotó: Pozsgai Ákos

A felújítás során megerősített útalapot készítettek a szakemberek és öt méterről hét méterre szélesítették az útburkolatot, a felújításhoz több mint négyezer tonna aszfaltot használtak fel. Mindkét oldalon másfél méter széles padkát alakítottak ki és kitisztították az út menti árkokat is. A felújított útszakaszon az felfestett útburkolati jelek mellett új közlekedési táblákat helyeztek el. A beruházás nem csak kényelmesebbé teszi a közlekedést, hanem biztonságosabbá is, az érintett útszakaszon ugyanis nagyon sokan közlekednek kerékpárral is.

A Kopolyai út második ütemének felújítása is hamarosan elkezdődhet – adta hírül Fülöp Róbert polgármester a közösségi odalán, ahol beszámolt arról is, a kivitelezői szerződést a napokban írta alá a Soltút Kft. képviselőjével. A beruházás költsége 282 millió forint, szintén kilencszáz méter hosszú lesz és várhatóan nyár végéig készülnek el vele a Tinódi utca végéig. A kopolyai út felújításának harmadik üteme, a Tinódi utcától a Mártírok útjáig tart majd, melyek előkészülete szintén folyamatban van.