A forradalmár elődök által is hordott trikolór jelkép közepén ott látható Petőfi Sándor arcképe, és a kokárda egyik szárán a felírás: Kiskőrös. A település vezetése az egyedi ötlet mellé állt, adta az elnevezést, és a helyi turinform irodában lehet beszerezni a jelképet.

A város központjában a szülőház előtti új Petőfi szobor mellett ül a kokárda tervezője Filus Tibor

Fotó: Beküldött fotó

Ezt most ingyenesen kapják meg azok a diákok, akik fellépnek a március 15-i műsorban a művelődési házban. A Bem Iskola hatodikosain kívül még a felkészítő tanárok is feltűzhetik Kiskőrös Város Kokárdáját. Rajtuk kívül a város összes elsős diákja − összesen 171-en − is kap kokárdát. Ezek azonban különböznek a várositól, és ezeket az önkormányzat elöljárói tűzik fel a nebulók kabátjaira az ünnep délelőttjén, a főtéren. Filus Tibor ötlete alapján 2022-től kapják meg a legkisebb tanulók ezt a városi ajándékot, hogy mindig emlékezzenek arra, kik ők és hol születtek.