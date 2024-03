A Kecskeméti Városi Fúvószenekar és az M. Bodon Pál AMI zeneiskola közös koncertjének vendég együttese is lesz, a Halas Concert Band. Vezényelnek: Kuna Lajos és Laurer Zsolt.

AKecskeméti Városi Fúvószenekar

Fotó: Koncz László

– Összenőttünk, összeöregedtünk a Kecskeméti Tavaszi Fesztivállal. Kezdjük a változatlannal: minden koncerten eddig elhangzott egy Kodály mű. Ezúttal a Toborzót játsszuk. S minden alkalommal eljutottunk a könnyebb műfajokig, filmzenékig. Most is így lesz – mondta Kuna Lajos, a Kecskeméti Városi Fúvószenekar karmestere, és az M. Bodon Pál AMI zeneiskola mestertanára, majd további részletekről is szólt.

– Ami új: a Halas Concert Band vendégszereplése, és Lauer Zsolt szerepvállalása! Lauer Zsolt, a Halas Koncert Band vezetője szeptembertől nálunk, az M. Bodon Pál zeneiskolában tanít. A halasi csapatával nem szakított, szombatonként megtartja az ottani próbákat, de besegít az iskolai zenekar munkájába és oroszlánrészt vállal a Kecskeméti Városi Fúvószenekar vezetésében. Jól együtt tudunk dolgozni. Zsolt kiváló szakember, így a zenekarok is baráti kapcsolatba kerültek egymással. Mi a halasi zenekar adventi koncertjén vendégszerepeltünk, most pedig mi invitáltuk őket erre a nagyszabású hangversenyünkre, de természetesen távlati terveink is vannak a két zenekar együttműködésére – tette hozzá Kuna Lajos.

Az idei Tavaszi Fesztivál mottója: Hírös kecskemétiek – kecskemétiek a nagyvilágban…

– Ennek jegyében két olyan korábbi növendékünk is szólózik a koncerten, akik ma már a nagyvilágban érvényesülnek.

A hangversenyünk „Hírös” szólistája Beke Márk harsonás, aki a 2018-as Virtuózok győztese volt, jelenleg Amszterdamban tanul és játszik.

Külföldről hazaérkezik még, Karlsruhéból Bugya Kamilla, aki kürtön játszik. Szólistaként fellép még Horváth Brigitta, Molnár Fanni piccolon, valamint Csuvár Anna fuvolán – részletezte a neves művésztanár, karnagy, majd mindenkit nagy örömmel invitált a vasárnapi ingyenes hangversenyükre.

– A műsoron többek között komolyzenei átiratok (Gustav Holst, Kodály Zoltán, Kálmán Imre), népszerű filmzenék (John Williams) és pop, rock, jazz könnyűzenei átiratok (Deep Purple, Earth Wind & Fire, Phil Collins) szerepelnek. Mindenkit nagy szeretettel várunk a koncertünkre! – mondta végül Kuna Lajos.