Kovács Benedek szervező elmondta, hogy a rendezvény célja az ismeretterjesztés, a kertészeti kultúra ápolása, és nem utolsósorban kikapcsolódás biztosítása a családoknak, mely során a különböző szolgáltatók is bemutatkozhattak. A családoknak beszélgetésre nyílt lehetőségük a kiállítókkal, a gyerekeket pedig pónilovaglás, arcfestés, kézműveskedés és ugrálóvár várta, majd gyermekműsort láthattak.

Az eseményre kilátogatott Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is

Fotó: Bús Csaba

Az eseményre kilátogatott Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is, aki kiemelte, hogy a mini szakkiállítás helyi vállalkozók kezdeményezésére jött létre, és minden szakmai tanács és eszköz elérhető volt, ami a kertépítéshez, illetve annak ápolásához szükséges. Méltatta a helyi kisvállalkozókat, akik gyakran kétkezi módon, szaktudásukkal teremtenek szépséget és értéket a magánházak kertjeiben és a közterületeken, zöldebbé téve azokat.

A polgármester hangsúlyozta, hogy érdemes is kikérni a szakemberek tanácsát arról, hogy a megváltozó klimatikus viszonyokat mely növények tűrik, és pompáznak továbbra is a kertekben. Kecskemét zöldítéséről is beszélt Szemereyné Pataki Klaudia. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy hatalmas volumenű facsere és fapótlás zajlik jelenleg is a városban, valamint erdőmegújítás és erdőtelepítés folyik egy kidolgozott program keretében Kecskeméten. Így újul meg egyebek mellett a Milliomodik Hektár Erdő, vagy a Nyíri erdő, illetve folyamatosan gondozzák, pótolják az arborétum és a Szabadidőközpont növényállományát. Ezek nem szokványos városi feladatok, de az önkormányzat a átlagosnál nagyobb erőfeszítéssel végzi ezeket a munkálatokat. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. éppen a napokban rendelte meg az ültetendő 30 ezres szárazságtűrő növényállományt, melyek között levendula és rózsa is megtalálható.

Szemereyné Pataki Klaudia arról is beszélt, hogy a körforgalmak is kizöldülnek a megyeszékhelyen: kilenc körforgalom közepére telepítenek zöldfelületet, köztük kettőre vállalkozói felajánlás is érkezett.

Ehhez csatlakozott dr. Papp Zoltán önkormányzati képviselő, aki szintén kiemelte a zöldfelületek fontosságát, és örömét fejezte ki, hogy az ezek ápolásával kapcsolatos tudást segítik átadni a szervezők. Papp Zoltán orvosi szempontból is hangsúlyozta az ápolt zöldfelületek fontosságát, ami nem csak a globális felmelegedés okozta helyi problémák mérséklésében játszhat szerepet, de a légzőszervi betegségek és az allergia megelőzésében is.

A családi napra kilátogatott Siklódi Levente és Tihanics Tibor képviselő-jelölt is.

Az eseményen faültetést is tartottak a Zöld Küldetés Egyesület szervezésében.