Az egyik legnagyobb Petőfi-kutatóról emlékeztek meg csütörtök délelőtt Kiskőrösön. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban gyűltek össze mindazok, akik ismerték, tisztelték Kerényi Ferenc irodalom- és színháztörténész munkásságát. A Petőfi- és Madách-kutató egyetemi tanár most lenne ugyanis 80 éves.

Dr. Sirató Ildikó tartott előadással egybefűzött megemlékezést Kerényi Ferencről

Fotó: Barta Zsolt

Az érdeklődőket dr. Filus Erika, a múzeum igazgatója köszöntötte, a program keretében irodalomtörténeti előadásokkal és baráti beszélgetéssel elevenítették fel az irodalmár kutatásait, eredményeit és pedagógiai munkáját. A rendezvényen dr. Sirató Ildikó irodalom- és színháztörténész, 40 év Petőfi és Madách bűvkörében Kerényi Ferenc 80. születésnapjára címmel tartott előadást. Az előadó a tudós volt felesége, nagyon jól ismerte a professzor tevékenységét. Mint mondta, a tudós a kutatásai során átnézte az eredeti adatokat, ellátogatott az eredeti helyszínekre. A vizsgálatai során figyelembe vette azt, hogy a kutatott személyek egyszerre voltak mindennapi emberek, de volt bennünk valami különcség is, amely kiemelte őket a tömegből. Egyetemi tanárként a diákjai figyelmét arra hívta fel, hogy az igazi értékek nem a felszínen érhetők utol, hanem a mélyben rejtőznek. Azokért szinte úgy kell utána menni, mint ahogy azt a gyöngyhalászok teszik, amikor lemerülnek a tenger mélyére.

Az irodalmár színháztörténettel is foglalkozott. A szülei ugyanis iskolás korától fogva az operába vitték, ahol a legnagyobb mesterek darabjaival ismerkedett meg. Később jött rá arra, hogy a reformkorban a színház nemcsak a találkozóhelyet jelentette a művészetkedvelőknek, de sok olyan személy is találkozott, akik közös értékrendet vallottak. Ez volt az a kor, amely azért volt különleges, mert a magyarság, a történelme során először alkotta meg a maga számára azokat a fontos értékeket, amelyek nagy részét az eltiport szabadságharc ellenére is kivívott.

Kerényi Ferenc tisztelői gyűltek össze a professzor születésének 80. évfordulójára Kiskőrösön

Fotó: Barta Zsolt

Dr. Sirató Ildikó véleménye szerint Kerényi Ferenc, ha megtehette volna, a reformkorban élt volna szívesen, ő ugyanis szinte azonosult a kor szellemével a munkássága során. Hogy mennyire jól ismerte a XIX. század első felét? Az Osiris Kiadó által gondozott Petőfi Sándor élete és költészete című remekművében a professzor a költő szinte összes napját végigkíséri, három nap kivételével.

A megemlékezésen részt vett dr. Osztovits Szabolcs nyugalmazott gimnáziumi tanár, a „Sors, nyiss nekem tért!” Petőfi Sándor életének krónikája című kötet szerzője, aki Petőfi Sándor utolsó napjai… Tisztelet Kerényi Ferencnek címmel adott elő. Az előadások után dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész Petőfi és Arany barátságát elevenítette föl, és megverseltette a közönséget. Kerényi professzor tisztelői ezután megnézték az Aláírások falán elhelyezett táblát. A megemlékezést Kerényi Ferenc emléktáblája előtti főhajtás zárta.