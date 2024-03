A nettó 782 négyzetméteressé, négy csoportszobássá és 56 férőhelyessé átalakított épületen 2022 második felében kezdték el, és 2023 év végén zárták le a felújítási munkálatokat. A felújítás összköltsége 963 millió forint volt, melyből 905 millió forintot a magyar kormány és az Európai Unió, 57,8 millió forintot pedig az önkormányzat biztosított.

Megújult Kecskemét legrégebbi bölcsődéje

Fotó: Bús Csaba

Az épület nemcsak külsejében és belülről újult meg, hanem új eszközparkot is kapott: a számos játék mellett például minifalmászót is kialakítottak a kicsik számára. Komplex területrendezést is végeztek a kivitelezés során, ennek keretében megújult a játszóudvar, és akadálymentes parkoló is tartozik a bölcsődéhez. Az intézmény fenntartása környezetbarát módon történik, éves energiaköltsége közel nullás lesz – ismertette a beruházás technikai és anyagi vonatkozásait Balogh Zoltán, az önkormányzat Fejlesztéspolitikai Irodájának vezetője.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a bejárás során elmondta, hogy a bölcsőde egyike annak a három intézménynek, amely a közelmúltban elkészült, vagyis egy projekt alá tartozott a hetényegyházi és a katonatelepi bölcsődék megújításával. A polgármester méltatta az épület modern kialakítását, kiváló atmoszféráját, és kiemelte, hogy nagy szükség van a városban a bölcsődei férőhelyek bővítésére. Egyrészt azért, mert a városban ugrásszerűen megnövekedett a munkahelyek száma, és a bölcsődék abban segítik az anyákat, hogy minél előbb visszatérjenek a munkájukba, másrészt pedig több gyermek születik, ami indokolja a bölcsődei fejlesztéseket. Hangsúlyozta, hogy városvezetőként kiemelt feladat a családok támogatása, és annak megteremtése, hogy a legjobb kezekben legyenek a gyermekek, amikor a szülők dolgoznak.

Dr. Pataki Mariann, a bölcsődét üzemeltető Egészségügyi és Szociális Intézetek Igazgatóságának főigazgatója elmondta, hogy a fejlesztéssel a város legrégebbi bölcsődéje újult meg, amit még 1956-ban nyitottak meg, és nagy szükség volt a kétszintes épület modernizációjára. Elmondta, hogy a bölcsőde korábban ugyan hét csoporttal működött, míg a felújítással négy csoportnak ad majd otthont, de a városban így is nőtt a férőhelyek száma, hiszen új intézmények is létesültek. Arról is beszélt a vezető, hogy természetesen a legújabb szabványoknak megfelelő az épület: egyebek mellett új beltéri és kültéri játékok vannak a bölcsődében, a csoportszobák az udvarra nyílnak, és mindegyik csoportszobához tartozik fürdőszoba, illetve egy sószobát is kialakítottak az intézményben.

A jelentkezés már nyitott, áprilisban nyílt napot tartanak, és a nevelési év már új csoportokkal indul.