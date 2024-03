Horváth Zoltánnak a Kandóban, ahol tanít, ez a 47. kiállítása. Mindig új témát mutat be, a hagyományos ünnepek (karácsony, újév és húsvét) lapjai mellett.

Horváth Zoltán tanár filmtörténet kiállítása látható az iskolában

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– Február és március a filmek hónapja, lehetőségünk van egy kis visszatekintésre és összegzésre. A filmes hungarika-gyűjteményemből most látható az első átfogó kiállítás. Négy tárlóban olyan képeslapok láthatók, amelyek mind külföldi országokban készültek. Ennek oka, hogy nálunk sok népszerű és klasszikus filmalkotásról (mint pl. a Ben-Hur, Casablanca, Van, aki forrón szereti stb.) nem készült képeslap, pedig a filmeknek több magyar vonatkozású résztvevője is van. Emellett sok olyan színészről sincs képeslapunk, akik amerikai filmek sztárjai voltak (Lugosi Béla, Tony Curtis, Gábor ZsaZsa stb.), valamint ide sorolhatnék még sok neves, Magyarországon született, de külföldön híressé vált rendezőt, producert, operatőrt, zeneszerzőt, illetve a Paramount és a Fox filmstúdiók alapítóját is. A kiállítás tisztelgés előttük és filmes munkásságuk előtt – mesélte Horváth Zoltán.

– A diákok számára a kiállítás egy időutazás a régvolt filmek és filmsztárok világába. Mi még úgy nőttünk fel, hogy a tévében vagy a moziban láttuk ezeket a filmeket. Számukra egy-két színész ismerős, a többivel most találkoznak először. A diákok, bár moziba már ritkán járnak, a filmplakátokat és a színészek képeit érdekesnek találják. A kiállítás elgondolkodtatja a nézőt a huszadik századi történelem alakulásáról, a filmek szerepéről, a múlt és jelen sztárjairól. A kollégák, akik eddig megnézték, elismerően nyilatkoztak róla, látják, hogy sok energiát fektettem ebbe a munkába és megint megleptem őket valami újdonsággal. Remélem, minél több érdeklődő és filmbarát jön el a Kandó Kálmán Technikumba megtekinteni a március 28-ig látogatható kiállítást – mondta végül.