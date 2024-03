Az elmúlt alkalmak népszerűségén felbátorodva a Széchenyivárosért Egyesület újra megszervezi jótékonysági rendezvényét a Kecskeméti Arborétumban március 3-án, 15 órakor. A Rügycsalogató séta ezúttal is ingyenes, azonban a helyszínen most is lehet majd az Arborétum javára adakozni.

A Kecskeméti Arborétum kilátója

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A sétát megelőzően Diósné Nyúl Tünde jógaoktató invitál mindenkit egy kis testmozgásra, mely után Siposné Barát Mónika szakvezetésével a résztvevők körbejárhatják az ébredező arborétumot. A szervezők egészséges nassolnivalókkal, tízóraival is készülnek.

Mire gyűjtenek?

A Kecskeméti Arborétumért Alapítvány számláján az elmúlt évben 300 ezer forint gyűlt össze adományokból. Az adakozóktól kapott összeget növényvásárlásra fordították. Idén tovább szeretnék folytatni a növényállomány gazdagítását, ezért ebben az évben is folytatják a gyűjtést. Az adakozóknak szívesen adnak ajándék naptárakat, vagy éppen háromerű juhar facsemetét, hogy az Arborétum egy kis része az ő kertjükbe is beköltözhessen. Ez a fa jól bírja az alföldi aszályos időjárást és őszi lombszíne is varázslatos.

Az adakozással kapcsolatban bővebb információ Siposné Barát Mónikánál kérhető a +36 30 6897347 telefonszámon.