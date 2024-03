Az új diákpolgármesterrel megválasztása kapcsán beszélgettünk. Felidéztük, hogy épp egy éve készítettünk vele interjút, akkor diákparlamenti képviselőként az Országos Diákparlamentben képviselte a félegyházi diákságot. Időközben pedig az Országos Diáktanácsba is beválasztották, ahol Bács-Kiskun vármegye diákságát Farkas Lilivel közösen képviselheti. A tanulói érdekképviseleti tanács figyelemmel kíséri az Országos Diákparlament javaslati pontjainak teljesülését. A tanács ennek érdekében rendszeresen tárgyal a kormányzattal, különösen a köznevelésért felelős államtitkársággal – mondta el Levente.

Fotó: Vajda Piroska

A Móra Ferenc Gimnázium 11. osztályos diákjáról megtudtuk, hogy szívügyének tekinti a diákok közösségi életének felpezsdítését, ezért évek óta aktívan részt vesz a diákönkormányzati és diákparlamenti munkában. Azt szeretné elérni, hogy a félegyházi fiatalok ne otthon üljenek magányosan a monitorok előtt, hanem aktívan vegyenek részt a városi programokon. Cselekvésre szeretné ösztönözni kortársait. Arra, hogy tegyenek önmagukért és a közösségükért.

Ezt a cél szolgálja az a nagyszabású májusi diákfesztivál is, amire már most készülnek a gyermek- és ifjúsági önkormányzat tagjai. A diákfesztet a helyi önkormányzattal közösen Bajzák Andrea, ifjúsági referens iránymutatásával szervezik. Az eseményről megtudtuk, hogy május 23-án és 24-én ingyenes koncertekkel, vetélkedőkkel, előadásokkal várják a fiatalokat a városi sportcsarnoknál. Levente kiemelte, hogy a diákfeszten koncertezik majd a Carson Coma együttes és fellépési lehetőséget biztosítanak a helyi diák zenekaroknak is. A tervek szerint lesz fodrász- és sminkverseny, főzőverseny, süteménysütő verseny, horgászverseny és kapitánylabda bajnokság.

Fotó: Vajda Piroska

Az új diákpolgármesterről azt is megtudtuk, hogy érettségi után az egyetemi tanulmányait is olyan irányban szeretné folytatni, hogy később felnőttként is a közösséget képviselhesse.