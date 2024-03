– A múlt évben kértem fel a Nyár utca néhány lakóját, hogy mérjék fel az igényeket és közösen készítsék el a játszótér továbbfejlesztésének tervét, melyet összefogással, az önkormányzat finanszírozásával ütemezve szeretnénk megvalósítani. Maróti Tamás szervezésében a környező utcák lelkes csapata a koncepciót elkészítette, szombaton a közös munkát már meg is kezdtük, tizenöt facsemetét ültettünk el. Köszönjük Czakó Istvánnak a növények beszerzésében való közreműködését és Fritz Attilának a facsemeték felajánlását, valamint Kecskeméti Istvánnak a gödrök előkészítését. Hálás köszönet minden szorgos segítő kéznek, és támogatónak – mondta el hírportálunk érdeklődésére dr. Kelemen Márk polgármester.

Bővítik a Tavasz utcai játszóteret és a sportparkot Kerekegyházán

Fotó: Marton Áron

– Gyermekeink játék lehetőségeinek bővítése és biztonságosabbá tétele céljából a korábban megkezdett játszótér, sportpark-fejlesztési programunkat idén is folytatjuk. Ennek érdekében a központi, a Tavasz utcai játszóterekre és az arborétum melletti sportparkra az idei és a jövő évre mintegy 50 millió forint saját, valamint jelentős pályázati forrást is tervezünk. A fejlesztések keretében többek között ivó kutak, kerékpártárolók, közvilágítás, kamerák, padok, továbbá új játszó és felnőttek számára is használható sporteszközök ütemezett kiépítését tűztük ki célul – tette hozzá a polgármester.