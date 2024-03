Idén is meghirdette a húsvéti tojásfa-szépségversenyt a Halasi Városgazda Zrt. A város egyre több pontján lehet találkozni díszes tojásokkal dekorált fákkal, és ünnepi külsőt kapott a főtéri zenepavilon is.

Tojásfák és húsvéti díszbe öltöztetett zenepavilon színesíti Halast

Fotó: Pozsgai Ákos

A hagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, azaz március 25-én, vagy annak környékén kezdődnek meg a földeken, a kertekben a mezőgazdasági munkák. A régi parasztság ilyenkor végezte a gyümölcsfák oltását. Ezt a szaporítási formát egykor minden gazda ismerte és alkalmazta, ma már kevesen tudják szakszerűen végezni. A kiskunfélegyházi Tarjányi Ágoston, biokertész még őrzi ezt a tudományt, amit szívesen megoszt másokkal is.

Kecskeméten hatodik alkalommal rendezték meg hétfőn az Oroszlán Kupát. A Lions régiós sportversenyén az értelmi sérüléssel élők mérették meg ügyességüket a II. Rákóczi iskola sportcsarnokában.

Két nagyberuházás valósul meg a jövő év végéig Fülöpszálláson. Buszforduló és -megálló épül a település központjában, megújul a faluház épülete.

Főleg az apró lábasjószágok felhozatala jellemezte a vasárnapi nagykőrösi országos vásár állatállományát.

Letért az úttestről és fának csapódott egy kisteherautó hétfőn kora reggel a 4625-ös úton, Tiszakécske határában. A járműbe egy ember beszorult, őt a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították, majd átadták a mentőknek, azonban a 49 éves sofőr életét már nem lehetett megmenteni.

Múlt szombaton tartotta országos gyűlését a Nemzeti Fórum Egyesület Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben, ahol a Nemzeti Fórum Egyesület 20., és az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKON) 10. születésnapját is megünnepelték.

Apollo névre keresztelték azt a robotmunkást, melyet a Mercedes kecskeméti gyárában tesztelnek. Apollo 173 cenitméter magas és 72,5 kilogramm. Mint írták róla: 22 kilogrammot is felemelhet és egy feltöltéssel négy órát működik, de akkumulátora cserélhető, így szinte folyamatosan tud dolgozni. Az Apollo némi kommunkációra is képes és mozgásérzékelőinek köszönhetően emberek közelében is tevékenykedhet.

Folyamatosan érkeznek a gépjárműadóról szóló határozatok az autótulajdonosoknak. Mikor kell és milyen formában lehet befizetni az éves adót? Kik azok, akik mentesülhetnek alóla? Mindezen tudnivalókat foglalta össze dr. Bobán Melinda, a Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság ügyfélszolgálati osztály kecskeméti osztályvezetője a Rádió1 Gong Téma műsorában.