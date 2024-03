Varga Istvánné Fajszi Mária évtizedek óta publikál honismereti folyóiratokba, tart előadásokat. Nevéhez fűződnek a Mozaikok Fülöpszállás történetéből című kötetek. A szerzőt mindig is érdekelte szülőfalujának múltja, ez sarkallta arra, hogy feltárja azokat a dokumentumokat, melyek hiteles képet adnak Fülöpszállás történetéről.

A kötet hét, fülöpszállási kötődésű, szorgalmas és tehetséges ember életútját mutatja be

Fotó: Gulyás Sándor

A nyugalmazott magyar és történelem szakos tanár egy szakdolgozattal kezdte a település múltját felgöngyölítő tevékenységét, majd elkészültek a Mozaikok Fülöpszállás történetéből című kötetek. A napokban látott napvilágot a Fülöpszállásról elszármazott hírességek életét, munkásságát bemutató kiadvány, aminek kiadási költségeit az önkormányzat finanszírozta.

– Hazánk számos nagyszerű embert adott a világnak, azonban nem csak ők lehetnek példaképek, adhatnak okot a büszkeségre. A szürke eminenciásokról nem igazán esik szó, pedig ugyan nem alkottak világra szólót, de szorgalmukkal, tehetségükkel, emberségükkel kiemelkedtek a többiek közül. Szülőfalumban is akadtak és akadnak ilyen személyek, akik választott hivatásukban szolgálták a közösség javát, példás életet éltek, életművük a maga nemében egyedülálló. A most elkészült kötet hét ilyen fülöpszállási kötődésű, szorgalmas és tehetséges ember életútját mutatja be, példát állítva a ma fiataljai elé – fogalmazott Varga Istvánné Fajszi Mária.

A könyv szereplői – Biczó Károly református lelkész kivételével – valamennyien Fülöpszállásról indultak, de szülőhelyükön túl is ismertté váltak.

– Nagyon sok munka van ebben a könyvben, melynek alapját feleségem korábbi előadásai képezték. A legnagyobb feladatot dr. Bodonyhelyi József, Molnár Gergely, és Biczó Károly református lelkészek, Fajszi Károly eszperantista, dr. Rigó Jázon, az első Kurjantó pusztai tanító unokája, Vámos Károly tanár esetében a dokumentumok és az adatközlők, leszármazottak, ismerősök felkutatása jelentette. A legkönnyebb dolgunk a könyv egyetlen élő szereplőjével, Varga Károly, többszörös olimpiai- és világbajnok, világkupagyőztes mesterszakács esetében volt, hiszen ő gyakran megfordul a községben, tart előadásokat, bemutatókat az iskolás korosztály számára – fogalmazott a férj, Varga István, aki maga is nagy szerepet vállalt a képekkel gazdagon illusztrált kötet elkészítésében.

Bár számos arra érdemes személy akad a településen, aki kimaradt a kötetből, a helytörténész házaspár nem tervezi a munka folytatását. Varga Istvánné és Varga István jelenleg a fennállásának 900. évfordulóját ünneplő települést bemutató képeskönyv összeállításában segédkezik.

A helyi értékeket is lajstromba vette a Varga házaspár

A házaspár ez idáig feldolgozta a református templom, annak 1827-ben épült orgonája és az egykori Morgó Vendégfogadó történetét, amit Petőfi Sándor apja, Petrovics István 1833–36 között bérelt. Az egykori díszítő szakkör, a fülöpszállási birkapörkölt, illetve a lakodalmak, születésnapok, névnapok kedvenc édességének számító pörkölttorta történetét is.