Nagy Zsolt

Fotó: KTE

Nagy Zsolt 2008-ban, a KTE akkor 97 éves történetének első NB I-be jutó csapatának volt a kapusa, 40 esztendősen is oroszlánrést vállalt a csapat bajnoki címében. A „Sas” becenévre hallgató kapus bár Székesfehérváron született, Bács-Kiskun vármegyében találta meg számításait, Tiszakécskén játékosként az NB I-ben is szerepelhetett. Pályafutása végeztével kapusedző lett, Kecskeméten és Tiszakécskén is dolgozott, utóbbi állomáshelyén megyei kupát, megye I-es és NB III-as bajnoki címet is ünnepelhetett. A tavalyi idényben a KTE tartalékcsapatánál dolgozott, de ebben az idényben ismét a Tisza-partiak szakmai stábjának tagja volt rövid lefolyású, súlyos betegségéig.