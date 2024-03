Mint ismeretes, még tavaly novemberben a Biztonságos Bajáért Centrum (BBC) kezdeményezésére életre hívott munkacsoport időről időre egyeztet. Elsőként Ferenczi József, a BBC vezetője számolt be az eltelt időszak fontosabb eseményeiről. November óta több sikeres rendezvényt is szerveztek, köztük a zsibriki terápiás központ munkatársai és ellátottjai részvételével egy rendhagyó szülői értekezletet, illetve Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató előadását.

A találkozó témája ezúttal is a fiatalok védelmének és biztonságának ügye volt

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

– Fontosnak tartunk kidolgozni egy olyan programot, amely már kisiskolás kortól a gyerekek egészségnevelését célozza meg, köztük olyan foglalkozást is, amely a szerhasználat veszélyeiről, a felismerés lehetőségeiről szól – mondta Ferenczi József, jó példaként említve a NyugiOvi programot, amely a következő nevelési évtől kezdve jelen lesz a Bajai Óvodaigazgatóság mind a nyolc tagintézményében.

Azt is elmondta: hasznosnak tartaná egy olyan közös jelzőrendszer vagy platform kiépítését, ahol a jelzett problémára mindenki azonnal, lehetőségei és legjobb tudása szerint reagálhatna. Emiatt is örömét fejezte ki, hogy a Bajai Óvodaigazgatóság és a katasztrófavédelem munkatársai is csatlakoznak az akciócsoporthoz. − A következő tanévtől valamennyi bajai óvodás részese lesz a korábban a Kinizsi Óvodában bevezetett és hatékony érzékenyítő programnak – mondta el Kovácsné Szabó Edit, a Bajai Óvodaigazgatóság vezetője.

Ismertette, hogy a Kinizsi utcai intézmény még 2015-ben részt vett egy skandináv eredetű pilot programban. Egy év kihagyás után ismét folytatták és folytatják ma is. − A NyugiOvi program a 3-6 éves korosztály lelki egészségének fejlesztését célozza. Középpontjában a kirekesztés elleni küzdelem, az odafigyelés, az elfogadás tanítása áll – emelte ki az intézményvezető.

A jelenlévők abban egyetértettek, hogy időben, már óvodáskorban el kell kezdeni a prevenciót, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Schindler Mátyás plébános, mentálhigiénés szakember a rendhagyó szülői értekezletek témavezetője, a pedagógusok felelősségét hangsúlyozta. Elhangzott: bár a gyermek élete a család és az iskola színterén zajlik, a tanárok szerepe a problémákra való érzékenyítés terén kiemelt jelentőséggel bír. – Ne csak tudást adjanak át, hanem érzelmi intelligenciát is fejlesszenek, és tanítsák meg a gyerekeket a szabadidő hasznos eltöltésére is. Jó példa lehet a Barátok templomában zajló meseterápia és a természetjárás is − tette hozzá Schindler Mátyás.

Ossó János tűzoltó ezredes arról beszélt, hogy azt szeretnék, hogy a gyerekek korán megismerkedjenek a rendvédelmi szakmákkal. Ne csak akkor találkozzanak velük, ha már baj van. E cél érdekében évente többször is megnyitják és bemutatják a laktanyát a bejelentkező csoportoknak és kitelepülnek városi rendezvényekre is. A Zsibriki Drogterápiás Intézet munkatársai is jelen voltak a megbeszélésen. Szabó Judit Izabella intézetvezető a jelenlévők figyelmébe ajánlotta az európai országban jól működő kisiskolások viselkedés változására irányuló programot, amit követendőnek ajánlott.

Gedovics Zoltán rendőr főtörzs-zászlós pedig arról beszélt, hogy az iskolákból folyamatosan érkeznek igények prevenciós foglalkozásokra. Felhívta a jelenlévők figyelmét a Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra (KEVE) programra is, amelynek keretében az iskolákban egy pedagógus és egy egyenruhás rendőr közösen tart órát.