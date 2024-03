Lakiteleken már elterjedt, sokan ismerik és fogyasztják a fürjtojást, de még mindig sokat kell tenni a népszerűsítéséért – mondta hírportálunknak Kovács Dóra, aki tizenöt éve foglalkozik fürj tenyésztéssel, illetve fürjtojás termeléssel. Az elmúlt évek alatt kialakult már a saját piacuk, de szívesen vesznek rész különböző eseményeken, szívesen tartanak bemutatókat, kóstolókat, hogy megismertessék ez embereket ezzel a nagyon egészséges táplálékkal. Kovács Dóra is azért fogott bele a fürjek tenyésztésébe, mert háromgyermekes édesanyaként fontos számára, hogy egészséges alapanyagokból készült ételeket tegyen a családja elé. Éppen ezért nem csak fürjeket, de több féle baromfit is tartanak, illetve amit csak tudnak a kertjükben megtermelnek.

Kovács Dóra, lakiteleki fürjtojás termelő

Fotó: Vajda Piroska

Először csak ötven fürjet nevelgettek, ami a családot bőven ellátta. Mivel a fürjek 16 óránként tojnak, bőven jutott a tojásból a családnak, sőt még az ismerősöknek is. Még úgy is, hogy öt fürjtojás tesz ki egy tyúktojást. A fürjek és a tojások iránti vonzalom az évek során csak erősödött, így a család folyamatosan növelte a madarak számát. Ma már mintegy ötszáz fürjet tartanak, a hobbiból pedig hivatás lett. A kis agrárvállalkozás gazdasági alapját képezi, hogy a tenyésztett, tartott fürjeket élő állatként (napos és előnevelt fürj, kifejlett fürj) és húsként is értékesíteni lehet. Ezen kívül az étkezési fürjtojás és tenyésztojás eladásából is képződhet bevétel – mesélte Dóra, aki fürjtojás jótékony hatásairól is szívesen beszélt. Elmondta, a fürjtojást azok is fogyaszthatják, akik allergiásak a tyúktojásra. Ízében nem különböznek egymástól, a fürjtojás azonban több mint száz betegségre alkalmazható. Dóráék saját bőrükön tapasztalják az előnyeit, hiszen szinte soha nem betegek és a vevőktől is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak már. A rendszeres fogyasztók közül, volt akinél a cukorbetegséget fordította vissza. Volt, akinek a magas vérnyomását normalizálta. De nagyon jó immunerősítő, jó hatással van az idegrendszeri problémákra is. Ugyanakkor a fürjnek nem csak a tojása, de a húsa is nagyon ízletes és egészséges.

A fürjek 16 óránként tojnak, ezért bőven jutott tojásból a családnak

Fotó: Vajda Piroska

Dórától azt is megtudtuk, hogy időközben saját recept alapján elkezedett késztermékeket is készíteni, amit több környékbeli étterembe is beszállít. Elsősorban főtt, pácolt és füstölt fürjtojásokat készít. A megfőtt, bepácolt, és megfüstölt tojásokat üvegbe rakva olivaolajban tárolja. Dóra tojáskrémet, illetve tojássalátát is készít több féle ízesítésben, hozzá a fűszernövényeket is – egy-két kivétellel – otthon termelik meg. Az apró főtt tojások pucolása pedig családi program, a gyerekek is szívesen besegítenek, ami azért is jó mert a tojáspucolás nagyon jól fejleszti a finommotorikus képességeket – tette hozzá az édesanya.

Azt is elmondta, hogy a fürjek tartása nem igényel különösebb eljárást, a fényviszonyok és hőmérséklet azonban nagyban befolyásolja a tojáshozamot. Az apró, mintegy 30 dekás madarak napi szintű etetése, itatása és a ketrecek tisztítása egyedül Dóra feladata. A takarmányt saját tapasztalataikra építve saját receptúra alapján kevertetik.

Hatszáz éve még díszmadárként tartották

A fürj (Coturnix coturnix) a madarak osztályának tyúkalakúak (Galliformes) rendjébe és a fácánfélék (Phasianidae) családjába tartozó faj. Európában és Ázsiában őshonosan költ. A japán fürjet 600 évvel ezelőtt még díszmadárként tartották. Gazdasági jelentősége 1910-től nőtt, amikor megkezdték a szelektálásukat hús-, illetve tojástermelés irányába. Ettől kezdve új háziszárnyassá vált.

Mindössze tíz grammot nyom egy darab fürjtojás, az energiatartalma is csekély, 15 kilokalória van benne, a tyúktojás ötöde-hatoda csupán. Ugyanakkor a kicsiny méretéhez képest feltűnően értékes a beltartalma: proteinekben, A-, B1-, B2-, C-, D3-, E-vitaminokban és ásványi anyagokban (például foszforban, káliumban, vasban, cinkben) igen gazdag. Koleszterin viszont kevés van benne, így szív- és érrendszeri betegek is bátran fogyaszthatják.