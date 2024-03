A Forrás szerkesztősége múlt héten látogatott el a borotai pincészetbe, ahol Füzi László főszerkesztő érdeklődésünkre elmondta, hogy sorra felkeresték azokat az alföldi, homokhátsági szőlészeket, borászokat, akik szerepeltek a boros összeállításban. A Koch Borászat 2014-ben elnyerte az Az év pincészete díjat, 2019-ben pedig az Európai Bor- és Gasztronómiai Szövetség a Legjobb Európai Borászat címet adományozta a Koch Borászatnak.

Koch Csaba örömmel számolt be a vendégeknek a legújabb sikereikről

Fotó: Tapodi Kálmán

Koch Csaba örömmel számolt be a vendégeknek a legújabb sikereikről, amiket az 55. Villányi Borversenyen értek el. – Nagy Aranyéremben részesült a 2021-es Villányi Franc, 2020-as Merlot, 2017-es és 2021-es Csanád cuvée tételünk. A „Villány Média Bora” címet is Csanád tételünk érdemelte ki – mondta el a borotai borász, akinek Villányban is vannak szőlőterületei. A magyar borokról szólva elhangzott, hogy elsősorban a rozékkal lehetne eljutni a nagyobb piacokra, de az áttörésre egyelőre kevés a remény.

Az apró település múltjáról és jelenéről Tóth Renáta polgármester és Kiss György, a Borotai Sertéshús Zrt. igazgatója mesélt az asztaltársaságnak.