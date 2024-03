A város ivóvízhálózat-rendszere elavult, s bár az utóbbi időben több szakasz is megújult, azért még sok városrészre igaz az a kemény kijelentés, amit egy nagy csőtöréshullám után az egyik szakember fogalmazott meg, hogy időzített bomba van a város alatt. Magyarul, az elöregedett rendszernél soha nem tudni, éppen hol adja meg magát, sok bosszúságot okozva a környéken lakóknak és persze a kárelhárítással járó munkákon túl tetemes költséget is a szolgáltató cégnek. Ezért is reményt keltők a mostani szakmai konferencián elhangzottak, miszerint az idei évben a Malom utca mellett a Szent István király úton, a Széchenyi és Kossuth Lajos utca kereszteződésénél várható hálózati rekonstrukció, továbbá a barákai vízműtelepen új kút fúrását tervezik. Ezenkívül a Németh László és Duna utcánál pedig a szennyvízátemelők felújítása is szerepel a tervekben.

A kalocsai Foktői úti laktanya környékének víziközmű-hálózata fejlesztésére készülnek a tervek

Fotó: Zsigmond Enikő

A témához kapcsolódik a legutóbbi kalocsai testületi ülés első napirendje is, ahol egy újabb víziközmű hálózat korszerűsítési beruházás tervezése is a képviselők elé került. Kalocsa Paks, Fadd, Gerjen településekkel együtt még 2019 végén nyert 1,1 milliárd forintot víziközmű fejlesztés kiviteli terveinek az elkészítésére. A négy település társulást hozott létre, és a paksi PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t bízták meg a tervek elkészítésével, mely cégre bízták a Paks II. beruházással kapcsolatos térségfejlesztési, lakhatási és infrastruktúra fejlesztési feladatok koordinálását. Mint Filvig Géza polgármester az ülésen elmondta, hosszú előkészítő munka után a tervek Kalocsa vonatkozásában szinte teljesen készen vannak, a műszaki tartalom ismeretében a következő lépés lesz az elvégzendő munkákra a forrás megszerzése. Ez a beruházás a Foktői úti volt laktanya környékét érinti, illetve a szennyvíztelep fejlesztését is. A településeken történő víziközmű fejlesztés célja, hogy a rendszer elbírja azt a fokozott terhelést, amely a Paks2 építkezési-szerelési feladatok ellátására a környékre érkező több ezer munkaerő jelentős létszámbővülést fog eredményezni.

A terveket készítő PIP Kft.-t képviseletében Rásó Mihály vagyongazdálkodási igazgató és munkatársai ismertették részleteiben a fejlesztési terveket.

Sajtótájékoztatón jelentették be az idei ivóvízhálózat rekonstrukciót, a mikrofonnál a Nemzeti Víziközmű Zrt vezérigazgatója, Volencsik Zsolt

Fotó: Filvig Géza Facebook-oldala

Mint ismeretes, még szintén 2019-ben született egy elvi megállapodás arról, hogy a volt Foktői úti laktanya területén munkásszállást és kiszolgáló létesítményeket alakítsanak ki a Paks II. építkezésére érkező közel ötezer munkás elszállásolására. Innen indult a most közel teljes kiviteli terv is a hálózatfejlesztésre, hiszen az elavult rendszer már nem tudta volna kiszolgálni a környék ilyen arányú létszámnövelésből adódó hálózatterhelését. Azonban az utóbbi években már egyre kevesebb szó esett arról, hogy a kalocsai volt laktanyában helyeznék el a paksi építkezésre érkező munkaerő egy részét. Egyik képviselő arra vonatkozó kérdésére, hogy Kalocsa vonatkozásában mennyi emberre lehet számítani, az igazgató nem tudott választ adni.

Arra a kérdésre, hogy maga a beruházás mikor tud megvalósulni és mennyibe fog kerülni, a cég képviselője konkrétumokkal nem tudott szolgálni, a tervek még nincsenek teljesen kész, azok teljes műszaki tartalmának függvénye a bekerülés költsége, a megvalósulást 2028. év környékére prognosztizálta.

A tervek tehát hamarosan kész lesznek, a megvalósítás hogy miből és mikor valósul meg, arra még nincs konkrét válasz, de mint a polgármester elmondta, Kalocsa a dokumentumok birtokában jó eséllyel késlekedés nélkül pályázhat, amint megnyílnak az újabb uniós támogatási források.