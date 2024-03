A rendezvény szervezője Héjjas Krisztián maga is három gyermek édesapja, de ezen túlmutatva is felelősségének érzi a társadalom tájékoztatását, többek között a pénzügyek kezeléséről, a mindekori gazdasági helyzet adta lehetőségekről. Célja, hogy felhívja a figyelmet a mindennapokat is érintő egyik legfontosabb, és talán legtöbb konfliktust szülő faktorra: az anyagi helyzetre. Krisztián az első ingyenes program sikerén felbuzdulva nem is kérdés, hogy folytatás szervez, mely alkalmak egyike biztosan az előbbi témáról fog szólni.

Mindenkit érintő témákkal folytatódik Héjjas Krisztián előadás-sorozata

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Tervei szerint az előadásokat 3-5 havonta rendezik meg, melyek mindegyike díjmentesen megtekinthető lesz, hiszen legfőbb célja a társadalmi felelősségvállalás, és hatalmas öröm volt számára, hogy Szalay Ádám beszámolóját követően is érezte, hogy egy új folyamat indult el az emberekben. Visszajelzések alapján a többséget a következő témakörök érdekelnék a jövőre nézve: önfejlesztés, párkapcsolat, konfliktusok kezelése, szeretetnyelvek bemutatása, gyermeknevelés, azon belül is leginkább a kamaszkori megpróbáltatások kezelése, munka és magánélet egyensúlya. Ezenkívül terveznek nyugdíjszakértőt is segítségül hívni, hiszen előbb vagy utóbb ez is mindenkit érinteni fog, amire Krisztián szerint nem lehet elég korán elkezdeni a felkészülést, de a vállalkozóknak is szeretne tanácsokkal szolgálni, hogy miként lehet túljutni a gazdasági kihívásokon.

Az első alkalom még zárt falak között történt, de Krisztián elárulta, hogy a jó idő beköszöntével mindenképpen szeretne a szabadban is közösséget szervezni akár előadás keretén belül, vagy éppen egy egész napos, ingyenes családi programmal.