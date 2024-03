Nagy Zsolt karrierje Székesfehérváron indult el 1981-ben, ahol olyan Vidi legendáktól tanulhatott, mint Disztl Péter és Koszta János. 19 évesen igazolt Kecskemétre a KSC-hez, ahol 1987-től védett.

Nagy Zsolt a KTE kapusaként

Egy mezőtúri és egy szegedi kitérő után került Tiszakécskére, ahol hatalmas sikert elérve az NB I-ig jutott az együttessel. Ezt követően visszatért Kecskemétre, ahol egy csongrádi és egy kiskunhalasi időszakot leszámítva, egészen 2008 nyaráig védett. Ahogy a legtöbben emlegették, „Sas” 40 évesen jutott el a csúcsra a KTE színeiben, hiszen a nagy tavaszi menetelés során minden győztes bajnokin védett a történelmi bajnoki címig és feljutásig vezető úton az NB II-ben.

Pályafutását ezt követően Ladánybenén fejezte be, majd kapusedzőként találta meg a helyét a sportágban. Ceglédről indulva Tiszakécskén és Kecskeméten is nagyon szerették, legyen szó akár fiatalokról, akár felnőtt hálóőrökről. Részt vett a tiszakécskei labdarúgás felemelésében is a megye I. osztálytól kezdve, majd a KTE NB III-as csapatától tért vissza a TLC-hez 2023 nyarán.