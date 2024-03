Nagy Beáta elmondta, hogy jelenleg a minták alapján az influenza A és B variánsa terjed, de az RSV-változat is okoz fertőzést. Emiatt napi 80 és 120 közötti beteglétszámot regisztrálnak a gyermekrendelőkben. Az influenza nagyon fertőzőképes vírus, így a közösségben igen gyorsan terjed, lappangási ideje egy-három nap. Tünetei a magas láz, akár folyamatosan 3-4 napig, míg a negyedik-ötödik napon kezd csillapodni. Árulkodó tünet még a végtagfájdalom, rossz közérzet, gyengeség, fejfájás vagy a szem fájdalma. Ezeken túl lehetnek emésztőrendszeri tünetei is a betegségnek, ilyen a gyomor- és bélhurut, hányás, hasmenés.

Dr. Nagy Beáta házi gyermekorvos és homeopata szakorvos

Gyakori a középfülgyulladás, a hörghurut és a tüdőgyulladás

Nagy Beáta azt javasolja, hogy a magas láz jelentkezésekor ne rohanjanak a szülők a gyermekkel egyből a rendelőbe, hanem próbálják csillapítani a testhőt, és adjanak folyadékot a kis betegnek.

Szövődmény lehet a középfülgyulladás, ami mostanában meglehetősen gyakori, illetve a hörghurut, tüdőgyulladás. Ezért, ha azt tapasztalják a szülők, hogy a több napos láz mellett köhögni kezd a gyermek, vagy a meglévő köhögése változik, mindenképp keressék fel a háziorvost. A szakember hangsúlyozta, hogy mivel az influenza vírus, ezért nem segít az antibiotikum, ez csak a bakteriális felülfertőződés esetén alkalmazandó.

Nagy Beáta arról is beszélt, hogy az utóbbi hónapokban felütötte a fejét a skarlátfertőzés. A vörheny néven is ismert kór tünetei a láz és a torokfájás egyszerre, kettő-négy nap elteltével jelentkeznek. A torok vizsgálatakor látszik, hogy tüszősek a mandulák, a nyelv pedig piros lesz, az ízlelőbimbók megdagadnak, az ötödik-hatodik napon pedig vörhenyes kiütés jelentkezik a törzsön, vagy az ágyékon. Ez mivel bakteriális fertőzés, antibiotikummal kezelendő, ami fontos a szövődmények kivédése miatt. A kezelés utáni második-harmadik napon már nem lesz fertőző a gyermek, és a tünetek is nagyon gyorsan javulnak. A doktornő elmondta, hogy négy törzse létezik a betegségnek, melyek az utóbbi időben felerősödtek, és mostanában nagyon sok gyermek esett át a betegségen.

A lepkehimlőt az emberi parvo vírus okozza

Nagy Beáta elmondta, hogy a lepkehimlő is „forgalomban van”, amit az emberi parvo vírus okoz. Ennek fő tünete a két orcán lévő piros folt, aminek van egy összekötő része az orrnyeregnél, ezért ez a vérbő terület hasonlít egy lepkére. Amikor ez a bőrtünet megjelenik, már nem fertőző a betegség. Később a végtagok belső felén és a törzsön is lehetnek gyűrűszerű rózsaszín kiütések. Lappangási ideje 2-8 nap, a bőrtünet a fertőzés 5-6. napján jelentkezik, és sok esetben csak ekkor derül fény arra, hogy fertőzésen esett át a gyermek. De lehetnek más tünetek is, mint hőemelkedés, láz, rossz közérzet, enyhe köhögés.

Nagy Beáta elmondta, hogy a rendelője Facebook-oldalára feltöltötte a betegségekkel kapcsolatos tájékoztatást, illetve a háziorvosokkal összefogva betegtájékoztató anyagokat dolgoztak ki, amit a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda segítségével kiadnak, így hozzájuthatnak a szülők.

