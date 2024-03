A szentmise elején a bátmonostori egyházközség nevében Juhász Péter állandó diakónus köszöntötte a jubiláns főpásztort, aki ebben az esztendőben ünnepli püspökké szentelésének és érseki székfoglalásának 25. évfordulóját. Juhász Péter megköszönte a több mint két évtizedes atyai és főpásztori szeretetet és gondoskodást, amelyet a hívek közössége oly sokszor megtapasztalt az évek során. Valamint megköszönte azt a személyi és anyagi támogatást is, amely által a bátmonostori templom ablakait az elmúlt hónapokban kicserélhették és a nyílászárók felújítására is sor kerülhetett.

Ünnepi szentmisét mutatott be dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Bátmonostoron, a Szent József Plébániatemplomban vasárnap.

Fotó: Beküldött fotó

A felújítást helyi vállalkozó, Szabó Sándor és fia, Szabó Bence, a Kks Bau végezte. Az Érseki Hivatal nagylelkű támogatása által, Mons. Menyhárt Sándor plébános szervezése folytán, hosszú évek után a templom eddigi legnagyobb beruházását valósíthatták meg a községben. Ezeket az új üvegablakokat és felújított nyílászárókat áldotta meg a főpásztor.

Fotó: Beküldött fotó

A szentmise keretében a több éve hiányzó, de most a plébános kezdeményezése nyomán újra megalakult egyházközségi képviselőtestület tagjai is ígéretet tettek a szolgálatra, hogy szaktudásukkal és tenni akarásukkal segítik a plébánost, és hozzájárulnak a plébániaközösség fejlődéséhez.

Bábel Balázs érsek szentbeszédében az evangéliumhoz kapcsolva gondolatait, az egyházközségi képviselőket arra figyelmeztette, hogy nekik mindig a hit embereinek kell lenniük és a hitből fakadó példás életet kell élniük – tájékoztatta hírportálunkat Juhász Péter.

Fotó: Beküldött fotó

– Ez által tudják segíteni a plébánost és az egyházközséget. Az egyházközségi képviselők elszánt hittel kell, hogy legyenek ennek az egyházközségnek a segítői, a plébános munkatársai, hogy hitük által mások is elinduljanak az Úr Jézus követésére és ez az egyházközség ne csökkenjen létszámban, hanem növekedjék – fogalmazott az érsek. Adja Isten, hogy ennek a nagy múltú egyházközségnek a most megkezdett közös munka nyomán és Isten kegyelmének befogadása által ne csak múltja, hanem jelene és jövője is legyen.