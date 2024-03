Na de kik is a HírösNagyik és miről is szól a képzés? Elsősorban az eddig megszerzett tapasztalatokat frissítik fel az oktatók, amiket új ismeretekkel is bővítenek. A tanfolyamot egy izgalmas önismereti tréninggel indítják, mellyel ráhangolódnak a közös munkára. A következő találkozáskor beszélgetnek a generációk közötti különbségekről és azonosságokról. A folytatásban szakember ismerteti a gyermek fejlődését a nevelés tükrében. Beszél a testi-lelki fejlődés szükségleteiről. A gyermekbetegségek felismeréséről, tüneteiről gyerekorvos tart előadás. Külön modulban foglalkoznak a mindennapok részét képező informatikai eszközök biztonságos használatával – olvasható a CédrusNet honlapján.

Tíz HírösNagyi ballagott el

Fotó: Orosz Fanni

A 46 órás képzésre azoknak az 50 év felettieknek a jelentkezését várják, akik szívesen foglalkoznak gyermekekkel. Olyanoknak, akik a megszerzett tudást saját családjukban, saját unokánál szeretnék alkalmazni, és olyanoknak is, akik hasznos elfoglaltságot keresnek, mellyel kiegészítő jövedelmet is szerezhetnek.