Nagyon sokan tettek eleget tettek a felhívásnak és „kékbe öltözve”, kék szalagokkal, szívekkel vonultak az Érsekkertbe. A gyerekek lepedővászonra a „meglátni, megérteni, elfogadni” gondolatok jegyében, közösen készítették el alkotásaikat. A program egyik látványos pillanata az volt, amikor az előre megfestett lepedőkkel beterítették a domboldalt.

Autizmus: a legfontosabb üzenet az elfogadás és a tolerancia

Fotó: Zsiga Ferenc

– A legutóbb mért adatok szerint már minden 54. gyermek érintett autizmusban. Számuk dinamikusan nő, ami annak is köszönhető, hogy az autizmus árnyaltabban felismerhető és diagnosztizálható, mint akár pár évtizeddel ezelőtt. Ezek a gyerekek és az időközben felnőtt generációk többnyire láthatatlanok a társadalom számára. Kívülről nem látszik, pedig a diagnózis nem csak az autista gyerekek és felnőttek életét határozza meg, de gyökeresen megváltoztathatja a családtagok életét is. Ennek a napnak az az üzenete: nem baj, ha autizmussal érintett valaki, ha figyelmet fordítunk arra, hogy elfogadjuk egymást, szolidaritást vállalunk azokkal, és családjukkal, akik érintettek – mondta el Csupor Zsolt Jánosné, aki arról is beszélt, hogyan nyilvánulhat meg a szolidaritásvállalás.

– Úgy tudunk szolidaritást vállalni, úgy tudunk segíteni, együttműködni, ha nem a másságra, nem a hiányosságokra, problémákra fokuszálunk, hanem arra: mi az, amiben közösen tudunk tevékenykedni, mi az, ami összeköt bennünket, mi az, amiben hasonlóak vagyunk egymáshoz. Itt, az Érsekkertben is nagyon sok közösségből vannak olyan gyerekek, akik maguk is autizmussal érintettek, vagy az ő osztályukban ilyen tanuló van. Eljöttek olyan családok is, akiknél a rokonságban van ilyen gyermek. Talán ennél is fontosabb, hogy eljöttünk mindannyian, közösséget vállalva, együtt énekelünk, a városunknak egy szeretett pontját beborítottuk az alkalomra készített alkotásokkal, amit mindenki hazavihet a saját óvodájába, iskolájába. Bízom benne, hogy ezek az alkotások emlékként és egyben szimbólumként megmaradnak. Azt szeretnénk: ahogy ezek az alkotások betakarják a dombot, ugyanígy mi is teljes és kedves törődéssel gondoskodjunk ezekről a gyerekekről. Nem azért, mert sok van belőlük, hanem azért ,mert ők is közénk tartoznak. A legfontosabb üzenete az elfogadás és a tolerancia ennek a napnak.