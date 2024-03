Mint arról többször is beszámoltunk, 2010-ben a település határában kezdődött régészeti feltárások olyan gazdag leletanyagot hoztak felszínre, amelyek újra írták korábbi tudásunkat az Árpád-kor tekintetében. Az itt feltárt leleteket mutatja be az a látogatóközpont, amely az elmúlt években – a Területi Operatív Program pályázati forrásainak köszönhetően – valósult meg. A különleges, egyedülálló épületben a legmodernebb technológiák segítségével mutatják be a tatárjárás előtti 150 békeévet, az Árpád-kor gazdagságát.

Felvételünk a bugaci látogatóközpontról készült egy korábbi eseményen

Fotó: Vajda Piroska / archív-felvétel