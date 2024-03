A Szekszárdi Merlot 2020. és a Szekszárdi Cuvée 2021. vörösboraik nagyszerűen szerepeltek ezen a rangos megmérettetésen. A merlot tétel már Szekszárdról is hozott egy szépen csillogó aranyérmet, a cuvée bornak ez volt az első megmérettetése. A magyar borok képviselete mindig is nagyon fontos volt a borászat számára, és büszkeséggel tölti el a tulajdonosokat, hogy nemzetközileg is egyre több elismerésben részesültek az elmúlt években.

Két aranyérmet nyert az Antal Pincészet

Fotó: shutterstock.com / illusztráció