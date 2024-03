A kecskeméti Mercedes-gyár dolgozóinak fejenkénti egymilliós részesedés-kifizetéséről, és az egyetem jövőbeli szerepéről beszélt Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. A polgármester abban a kérdésben is tiszta vizet öntött a pohárba, hogy van-e önálló jégkármentesítő rendszere a Mercedes-gyárnak, és arról is szólt, hogy egy új plázát is elbírna Kecskemét.

Magyar Péter fotói az élet szépségeiről mesélnek

Forrás: Beküldött fotó

A Képeimmel beszélek címmel nyílt kiállítás Magyar Péter fotóiból a lakiteleki Mákvirág Galéria Göngyösi Gyöngyi termében a közelmúltban. A lakiteleki fotósnak – bár már hosszú évek óta készít képeket – ez volt az első kiállítása. A tárlatot Lendvainé dr. Erki Mária, a Galéria tulajdonos vezetője és Kókai Géza, református lelkész nyitotta meg.

Mintha… címmel nyílt kiállítás Maróti Viktória keramikusművész alkotásaiból csütörtökön a kecskeméti Kápolna Galériában. A művész egészen különleges, általa kikísérletezett technikával készíti műveit: porcelán öntőmasszába itatott fonalakból, a szövés módszerének értelmezésével valósítja meg a műtárgyakat. Az újszerű technológia lehetővé teszi, hogy a porcelán tulajdonságaival ellenkező struktúrákat, statikai játékokat és variációkat hozzon létre, amik az égetés közben irányítottan módosulnak.

A legnagyobb közösségi oldal egyik kecskeméti csoportjában jelent meg a héten egy bejegyzés, amely szerint a városi buszjáraton március 2-án valaki szeméremsértő módon viselkedett.

A Kecskeméti TE középpályása, Nikitscher Tamás keresztszalag-szakadás utáni rehabilitációját végzi jó ideje, ám most újabb mérföldkőhöz érkezett, bekapcsolódhatott a csapat edzéseibe is. Már a visszatérés lehetséges dátumát is tudja.

Csütörtök este egy férfi Kecskeméten, a Mezei utcában előzetes szóváltást követően többször megszúrt egy másik férfit. Az életveszélyesen megsérült áldozatot kórházba szállították, ahol a szakszerű ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

27. alkalommal rendezték meg a Micimackó Mesemondó Találkozót a kecskeméti Forradalom utcai óvodában pénteken. A rendezvényre 19 kecskeméti óvodás érkezett.

Nyílt levélben üzent az M7-es autópályán történt tömegbaleset egyik túlélője, felelevenítette a tragikus eseményeket.

Közös évindító megbeszélést tartottak a polgárőrség, a Kecskeméti Városrendészet, a rendőrség és a kecskeméti önkormányzat képviselői pénteken Kecskeméten, a Granada Hotelben.

A Soltvadkerti Hegyközség az ország legnagyobb területtel rendelkező hegyközsége. A városban egy tucat olyan pincészet készít borokat, amelyeket a kereskedelemben jegyeznek. Pénteken a 2023-as évjáratú borokat minősítették a Galambos Borházban a helyi borverseny keretében.