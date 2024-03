Mi a trendi ma az esküvő utáni névválasztásban? Mi a különbség az anyakönyvvezető vagy a szertartásvezető által vezetett ceremónia között? Vajon, sokan erősítik meg házassági fogadalmukat? Többek között ezekről is mesélt dr. Molnár András, a kecskeméti polgármesteri hivatal igazgatási osztály vezetője a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Esküvőkiállítást tartottak Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Március 3-án, vasárnap egésznapos esküvőkiállítást tartottak Kecskeméten immáron 25. alkalommal, aminek ezúttal a Hotel Három Gúnár adott otthont.

Kecskemét egyik meghatározó pontja a vasútállomás és a szomszédos Vasútpark. A pályaudvaron és környékén nap mint nap több százan, ezren megfordulnak, történetét azonban csak kevesen ismerik.

Az elmúlt időszakban több zöldítési program is elindult Kecskeméten, többek között a Széchenyivárosban is. A Lendületben a Széchenyivárosért Egyesület Zöldítsünk ÖKOsan elnevezésű programja az eső ellenére is nagy sikert aratott.

Szombaton immáron 11. alkalommal rendezték meg a magvas napot Kecskeméten, az Ifjúsági Otthonban. A finom falatok kóstolásán túl az érdeklődők hasznos kertészeti tudásra is szert tehettek, ami a tavasz közeledtével különösen jól jöhet.

Bezárták a „bűnözők Amazonjaként” ismertté vált német Crimemarket nevű illegális digitális piacteret, amely 181 ezer felhasználójával 25 millió euró bevételt termelt - közölte pénteken a német rendőrség Düsseldorfban.

Rutinos böllércsapatot alkotnak a hajósi polgárőrök és a sváb néptánc egyesület tagjai. A kisváros életében meghatározó szerepet betöltő civil szerveződések idén is megtartották a hagyományőrző sváb disznóvágást az egyesületek házának udvarán.

Felborult egy mentőautó, miután összeütközött egy személyautóval Budapesten, a XVIII. kerületben vasárnap délelőtt, négy embert vizsgálatra kórházba vittek.

Az OTP Bank Liga 23. fordulójában a bajnoki címvédő Ferencváros vendége volt a Kecskeméti TE a Groupama Arénában. A hazaiak két kihagyását is kihasználták a vendégeknek.