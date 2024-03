Az önkormányzat döntését dr. Szöginé dr. Lajkó Erika jegyző ismertette, és amikor elhangzott az idei díjazott, Á. Fúrús János neve, vastaps közepette állhatott színpadra a falu polgármestere. A díjat évente ítélik oda a község kulturális életében kifejtett magas színvonalú munka, valamint közösségépítő tevénykenység.

A képen balról: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika jegyző, Á. Fúrús János polgármester, Túri Zoltánné önkormányzati képviselő

A díjazottat méltató Túri Zoltánné önkormányzati képviselő kiemelte, hogy Á. Fúrús Jánosnak köszönhető a település kulturális életének fellendülése. Mint elhangzott: negyedszázaddal ezelőtt neki köszönhetően indult el a falunapok rendezvénysorozata, aminek mindmáig főszervezője. Ezeken a rendezvényeken mindig lehetőség nyílik a helyi csoportok vagy egyének bemutatkozására is. A Tavaszköszöntő Zenei Fesztivál és az újévi koncertek is a polgármester kezdeményezésére jöttek létre, és neki köszönhető, hogy 2011-ben megnyílt a helytörténeti gyűjtemény és egy állandó vadászati kiállítás. A Csólyospálos Kultúrájáért díjat is az ő javaslatára hozta létre a képviselő-testület. A Csólyospálosi Hírek című helyi megalapításában is szerepet vállalt, amelynek az elmúlt tizenhét esztendőben 111 lapszáma jelent meg. Három helytörténeti könyv összeállításában is közreműködött és ott bábáskodott a Csólyospálosi Tamburás Együttes megszületésénél, amely már elnyerte a Bács-Kiskun Kultúrájáért díjat. A Sepsiszentgyörgy és a Csólyospálos közötti kapcsolatok erősítéséért is sokat dolgozott, aminek köszönhetően az erdélyi város Kriza János Vegyes Dalárdája többször is vendégeskedett a faluban. Köztéri szobrok sora készült el a polgármester közreműködésével, így emlékművet állítottak az aradi vértanúknak, az 1956-os forradalomnak, Trianonnak, az Aranycsapatnak és már Petőfi mellszobra is ott áll a könyvtár előtt.

– Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd én vehetem át ezt a díjat, amit tizenhatszor adtam át, és most átkerültem a másik oldalra – fogalmazott a díj átvételét követően Á. Fúrús János, aki hozzátette: – Amíg élek, addig segítem a csólyospálosi kulturális életet, ameddig segítem a csólyospálosi kulturális életet, addig élek.