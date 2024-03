Misi bácsi 1929. március 26-án született Kecskeméten. Iskoláit is a városban végezte. Dolgozott a katonatelepi szőlészeti kutatóintézetben, a tejüzemben és a Béke TSZ-ben is hosszú időn át. Vezető pozíciókat is betöltött. Beosztottjai nagyon szerették, jólelkűnek tartották. Mindig igazságos volt, mindenkit egyenrangúként kezelt.

Kecskeméten Börönte Mihály 95. születésnapját ünnepli. Születésnapja alkalmából Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte fel.

Fotó: Bús Csaba

Felesége már nem él, két lányuk született, tőlük négy unoka, öt dédiunoka, kettő ükunoka és hamarosan érkezik a harmadik is.

92 éves koráig önálló életet élt, azóta azonban idősebb lányáékkal lakik. Elmesélte, mindig nagyon szerette a kertet, az állatokat. Állandóan dolgozott. Még betegségei idején is az éltette, mielőbb kimehessen a kertbe dolgozni. Az úrihegyi házánál egy holdon gazdálkodott, a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket a széchenyivárosi kispiacra is vitte árusítani. Nagyon szerették a vásárlók. Gyakran kerékpárral közlekedett.

Sokféle állatot tartott. Unokája elmesélte, egyszer talált egy nyulat az út mentén, elvitte a Misi papához, aki befogadta, és általa egy nagy nyúlállományt is kinevelt. Sőt az unoka hozzátette, a gyerekek amelyik állathoz ragaszkodtak, azt sosem vágta le a nagypapa.

Szeret enni, de mértékkel, ma már csak kisebb mennyiségeket fogyaszt. Megtudtuk, amikor még egyedül élt, minden este keménytarhonyát főzött magának. Nagyon szerette, és egyszerű volt elkészíteni.

Ma már nehezebben mozog, de fiatalon futballozott, a katonaság alatt röplabdázott. Szeret tévézni, különösen a sportműsorokat kedveli. Emellett rejtvényt fejt és olvas. A Petőfi Népe napilapot 1960 óta járatja, nagyon szereti. Elmondta: mindennap ez elejétől a végéig kiolvassa. Ebből tájékozódik, mind megyei, országos vagy külföldi híreket tekintve.

A memóriája nagyon jó, mindenre jól emlékszik. Boldognak érzi magát, nagyon szereti, ha családja körülveszi. Így a hétvégét is várja, amikor is nagy családi körben ünneplik meg a 95. születésnapját.