A kalocsai rendőrségen várakozott férfi, amikor rosszul lett. A rendőrök és a fegyveres biztonsági őr azonnal a segítségére sietett.

A Mesterséges Intelligencia Tudásközpont lassan egy éve működik a kecskeméti Neumann János Egyetemen, melynek célkitűzéséről, a kutatásokról, fejlesztésekről beszélgetett Szabó Lóránt vezetővel Vizi Zalán szerkesztő-riporter a Hír FM kecskeméti adásában.

Lesodródott az úttestről és kidöntött egy reklámtáblát egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Csengele közelében.

A Kecskeméti Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és lopás miatt vádat emelt egy tiszakécskei nővel szemben, aki ismerőséhez igyekezve elemelt egy pénztárcát, majd a benne lévő, frissen lopott bankkártyával feltöltötte a telefonja egyenlegét.

Feladta magát az Europol körözési toplistáján szereplő kábítószer-kereskedő bűnszervezet egyik tagja. Cs. András 2022-ben került be Európa 54 legkeresettebb bűnözője közé. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) debreceni osztálya folytatott vele szemben eljárást. A bűnügy szálai Bács-Kiskunba is elvezettek, mert a szervezet Kecelen és Kecskeméten is termeltette a kendert a kábítószer előállításhoz.

Térségünk vendéglátóipari helyzetéről nyújtott körképet Korenika Attila éttermi mester, közgazdász tanár a Hír FM kecskeméti adásában. Vizi Zalán szerkesztő-riporter több témában is kérdezte a neves szakembert, többek között a vendéglátás jelenéről, bezárt éttermekről, szálláshelyekről, az új egyetemi turizmus-vendéglátás képzésről és természetesen a szakmai pályájáról.

Tragédia történt Porcsalmán: egy ártatlannak tűnő betegségben, az orvosi rendelőben halt meg egy kisfiú. A rendőrség már vizsgálja, hogy hibáztak-e az orvosok.

Fatolvajokat értek tetten a Kecskeméti Városrendészet autós járőrei a város külterületén, a Nyugati elkerülő melletti erdős területen. A tolvajokat átadták a Kecskeméti Rendőrkapitányság járőrének − tájékoztatott közleményében a Kecskeméti Városrendészet.

Letartóztatás: hasba szúrta ismerősét a kecskeméti hajléktalan férfi.

Ítéletet hoztak a kecskeméti dohánybolti rabló ügyében pénteken a Kecskeméti Járásbíróságon. A sásdi férfi 2022. március 16-án fegyvernek látszó tárggyal rabolta ki a Halasi úti dohányboltot, amit előtte alaposan eltervezett, konkrét történetet épített fel, és játszott el a bűntény elkövetése után azért, hogy elterelje magáról a gyanút, de egy pár kesztyű, és a térfigyelő kamerák felvételei lebuktatták. Az esetben egy rejtőzködő életű, hideg fejjel tervező, igen intelligens elkövető képe rajzolódik ki. A férfit nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság, és nyolc évre eltiltotta a közügyektől. A vádlott és ügyvédje fellebbezéssel élt az ítélet ellen.

A Budapest–Cegléd–Szeged fővonalon, ami több vármegyei vonalat is érint, előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán – közölte a MÁVINFORM.