A kóbor állatok befogásával és az állatmenhely működtetésével foglalkozó, ezzel a tevékenységével a város üzemeltetésében jelentős szerepet betöltő alapítvány 500 ezer forintos támogatást kért az önkormányzattól, hogy a kóbor állatok befogásához egy használt gépjárművet tudjanak vásárolni, ugyanis az erre a célra használt tönkrement.

– Az alapítvány nagyon hasznos, az önkormányzatra kötelező feladatként háruló munkát végez. Erre vonatkozóan együttműködési megállapodást kötött a Vagyonhasznosítási Kft-vel és a cég megbízási díj fejében elvégzi a kóbor állatok begyűjtését. Az állatmenhelyt is működtető alapítvány kérése tehát megalapozott, indokolt, hogy az önkormányzat egy használt gépjármű vásárlásához támogatást nyújtson, a kért 500 ezer forint összegben. Az támogatás kifizetése a város még el nem fogadott idei költségvetése terhére történne – fogalmazott Filvig Géza polgármester.

A téma tárgyalásának hozzászólások részében Bagó Zoltán és Király Róbert képviselők emlékeztettek arra, hogy az előző testületi ülésen ugyan a két képviselő más okok miatti kivonulása miatt szakadt meg a tanácskozás, természetesen ahogy akkor, most is támogatják a kérelem teljesítését. Mint elhangzott, a közösségi médiában rájuk szórt rágalmakkal szemben a kutyamenhely vezetője tájékoztatása szerint a döntés, így a támogatási összeg késedelme nem okozott fennakadást a tevékenységük végzésében. Király Róbert elmondta azt is, hogy a kóbor kutyák befogásához ideiglenes használatra felajánlott egy gépjárművet, hogy a végleges megoldásig azt használja a menhely, de a vezetőtől, Békési Marianntól azt a tájékoztatást kapta, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy erre nem volt szükség, a képviselő szerint emiatt ezen a területen nem volt válsághelyzet.

Körmendy Szabolcs képviselő, bizottsági elnök annak a véleményének adott hangot: az állatmenhelynek nagy szüksége van a járműre, mert amióta az nem állt rendelkezésre, egyre több kóbor állat járja a város utcáit. A képviselő megköszönte az állatmenhely, a munkatársak és a segítők munkáját, támogatását, majd arra szólította fel az érintetteket, hogy „fémgyűjtő tevékenységük közben” ne tulajdonítsák el a kóbor kutyák befogásánál használt ketreceket, ugyanis ötből három eltűnt. A félmillió forintról szóló határozat tervezetet végül egyhangú támogatással elfogadta a képviselő-testület.