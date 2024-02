Az együttes az 1980-as évek végén tűnt fel a hazai népzenei életben. Kezdetben táncházi zenekarként, táncegyüttesek kísérőiként váltak ismertté, majd rövidesen önálló koncertjeiken népszerűsítették a magyar és Kárpát-medencei népzenét Svédországtól Szicíliáig, Kanadától Japánig. A magyar néphagyományokat elevenítik meg sok muzsikával, énekkel, játékkal, gyermekszereplők bevonásával, sok ismeretet játékosan megtanítva.

A néprajzilag is hiteles, ugyanakkor a fiatal közönség figyelmét is megragadó információkat kezdettől fogva játszva, könnyed formában, rengeteg humorral, színpadi geggel fűszerezve jelenítik meg, amivel nem csak a gyermekközönségnek, de a szülőknek, nevelőknek is vidám perceket szereznek. Több évtizede fontos küldetésnek érzik ennek a páratlan kultúrának a tudatos terjesztését a határon túli magyar gyermekek, családok körében, elsősorban a Kárpát-medencében, de azon túl is, Angliában, Finnországban, Németországban, Ausztriában, vagy épp Belgiumban. A koncertet a felnőtt korosztály számára is ajánlják a szervezők.