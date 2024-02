– Egy régóta várt helye ez a városnak, ahol minőségi szolgáltatást kaphatnak az ügyfelek – mondta a megnyitón Font Sándor, a térség országgyűlési képviselő, aki örömé fejezte ki, hogy egy patinás, több mint százéves épületben, megújult környezetben fogadhatják az MVM ügyfeleit.

Font Sándor, országgyűlési képviselő, Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, Filvig Géza, Kalocsa Város polgármestere

Filvig Géza, a város polgármestere hangsúlyozta, hogy Kalocsán emblematikus hely a főutca, és a lakosság kiszolgálására tökéletes és jó helyszín a Szent István király utcai új iroda, ahol korábban egy bankfiók működött. A polgármester kiemelte, hogy külön öröm számára, hogy ez az iroda is bizonyítéka, hogy az MVM-nél kiemelt figyelmet fordítanak a lakosság kiszolgálására.

Az MVM Zrt. kalocsai származású vezérigazgatója, Mátrai Károly felidézett egyet a megválasztása utáni hozzászólásokból, amelyik az egyik „különösen szíven ütötte”.

– Egy kedves kalocsai kommentelő azt írta, hogy próbáljam már meg elintézni, hogy a mosdó ki legyen nyitva az ügyfélszolgálati irodában. Azt tudom mondani a kalocsaiaknak, hogy nemcsak a mosdó kulcsát találtuk meg az elmúlt tizenkét hónapban, hanem egy vadonatúj ügyfélszolgálatot is át tudunk adni. Kalocsa megérdemli, hogy ne egy Ecetgyár utcai, harmincéves, lerobbant ingatlanban szolgáljuk ki a kalocsai lakosságot, hanem egy méltó környezetben, a Szent István király utcában, a postához és a buszmegállóhoz közel, így ahogy itt szokták mondani, a „szállások népei” is könnyen elérhetik az ügyfélszolgálatot – hangsúlyozta a vezérigazgató, aki hozzátette: idén már a harmadik ügyfélszolgálati irodát avatták Győr és Nagykáta után. Mátrai Károly kiemelte: digitális csatornákkal is állnak az ügyfelek rendelkezésére, hiszen a társaságcsoport elkötelezett a szolgáltatások folyamatos fejlesztése iránt.

Ki kell használni az új Duna-híd nyújtotta lehetőségeket

A vezérigazgató kiemelte: az MVM és Kalocsa között szoros a kapcsolat, és ki kell használni az új Duna-híd nyújtotta lehetőségeket.

– Paksot és Kalocsát eddig a folyó elválasztotta, de most a híd össze fogja kötni. Kalocsának mindig az volt a gondja, hogy nincs nagy iparvállalat a környéken, viszont a híd átadásával néhány hónapon belül, az MVM Paksi Atomerőmű és a Paks II. hosszú távú munkalehetőséget tud ajánlani a kalocsai embereknek, egy hosszú távú, kiszámítható jövőt, amire Kalocsa mindig is vágyott – fogalmazott Mátrai Károly.

A kalocsai Jurinovits laktanyában töltött katonaidejét is felidézte Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki szintén hangsúlyozta: az új Duna-híd egészen más perspektívát, új lehetőséget nyújt majd Kalocsának. A miniszter úgy vélekedett, hogy nagyon sok dolgot lehet online elintézni, de vannak olyan élethelyzetek, amit csak egy személyes ügyfélszolgálaton lehet elintézni.

– Ezért is van nagy jelentősége, hogy itt, a főutcán megnyílt ez a korszerű ügyfélszolgálati iroda – hangsúlyozta Lantos Csaba.

A miniszter kiemelte: energia nélkül nincs egyetlen modern civilizáció sem, és a fosszilis energiahordozókról egyre inkább térünk át az elektromos áram használatára, ami nagy változásokat indukált. Lantos Csaba ennek kapcsán bejelentette: „Magyarországon elértük a hatezer megawatt naperőmű-teljesítményt.” Mint elhangzott: ezt összességében az ipari méretű napelemparkok és a háztartások együtt érték el. A hatezer megawatt egy nagyon komoly szám, az országnak az átlagos elektromosáram-fogyasztása ugyanis körülbelül ekkora.

Kalocsán az elmúlt évben közel hat és félezer ügyfél intézte a gáz- és áramszolgáltatással, illetve áramhálózattal kapcsolatos ügyeit. A Szent István király út 57. szám alatti új iroda heti két alkalommal, kedden 8–12, csütörtökön 14–18 óráig tart nyitva.