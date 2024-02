Bács-Kiskunban januárban 41 betöltetlen háziorvosi praxist tartottak számon. Ebből kettő Soltvadkerten van. Március 1-től dr. Havasi Annamária belgyógyász szakorvos látja el az egyes számú körzet betegeit. A szerdai önkormányzati ülésen a soltvadkerti városatyák ugyanis támogatták a doktornő pályázatát.

Meg is hallgatták a szakembert, aki 40 éves, két gyermek édesanyja, a férje a kiskunhalasi kórházban kardiológus szakorvos. Havasi Annamária Szentesen született 1983-ban, ott érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 2010-ben.

Több kórházban végzett szakmai gyakorlatot, 2022-ben belgyógyász szakvizsgát tett le.

Jelenleg a Kiskunhalasai Semmelweis Kórház szakorvosa.

Mivel a körzet több mint 48 hónapja betöltetlen, ezért a doktornő szeretne pályázni leletelepedési támogatásra, aminek feltétele, hogy legalább 6 évig személyes közreműködésével üzemeltesse a praxist. Ebben a város vezetése támogatta, nyilatkozott hírportálunknak Temerini Ferenc polgármester. Az elöljáró elmondta, hogy bár jelenleg a közel hatezres felnőtt lakosság három körzetéből kettő nincs betöltve, még sincsenek ellátatlan betegek. Az egyik körzet családorvosa, dr. Hirsch Mária és más település helyettesítő szakembere, dr. Skribanek Zoltán segítenek ellátni a pácienseket. Ugyanakkor tavaly hunyt el dr. Schwarz László háziorvos, aki 80 éves koráig rendelt, így most az ő praxisa is megüresedett.

Ezt is be kell majd tölteni a jövőben, mondta a polgármester. Mint arról korábban beszámoltunk az önkormányzat régóta keresett az egyes körzet praxisába egy szakembert. Korábban ennek a feladatait ellátta egy orvosnő, de ő gyermekvállalás miatt abbahagyta a munkát.

A soltvadkertiek szinte nem is reménykedtek abban, hogy sikerült betölteni az állást, mert csak Bács-Kiskunban 41 státusz nincs betöltve. Temerini Ferenc polgármester több jelentkezővel is tárgyalt az utóbbi időszakban, mire dr. Havasi Annamáriával találkozott. A polgármester a baon.hu-nak elmondta, hogy a harmadik praxis betöltésére is keresnek gyógyítót.