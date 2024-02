Serfőző Csaba, a község polgármestere az eseményen elmondta, még 2018. őszén jelentette be a Miskén is működő Takarékszövetkezet régióvezetője, hogy 2019 -től helyben megszűnik a pénzintézet kirendeltsége. − A Takarékszövetkezet nálunk is nagy ügyfélkörrel rendelkezett, ezért fájdalmas volt, hogy szinte egyik napról a másikra megszűnt a személyes pénzintézeti ügyintézés. Az ügyfelek először Hajósra, majd az ottani bezárást követően Kalocsára jártak, járnak, hogy pénzügyeiket intézhessék, vagy éppen készpénzt vegyenek fel. Ezzel az új szolgáltatással részükre is új lehetőséget kínálunk, mert átszerződéssel a K&H Bankhoz megnyílhat a lehetőség számukra is a kedvezményes kifizetésre és befizetésre, az új ATM-nél − fogalmazott a településvezető.

Természetesen az új ATM-mel nemcsak a községben, hanem a környező településeken élőknek is megkönnyítik a pénzfelvételt és befizetést, immár nem kell Kalocsára utazniuk, hogy igénybe vegyék a K&H Bank ATM szolgáltatását. – Bankkártyával más pénzintézetek ügyfelei is a nap 24 órájában igénybe tudják venni a bankautomatát, ami jelentős előrelépés az 1745 fős településünkön – mondta az átadón Serfőző Csaba, aki az új bankautomata történetét is felidézte.

– Valamikor tavaly nyarán kereste meg önkormányzatunkat Verdon Attiláné, a K&H Bank mobilbankára, a kalocsai fiók munkatársa, hogy egy ki- és befizető ATM-et telepítenének a községbe, az önkormányzatnak csak a helyet kell biztosítania és az ATM áramszámláját kell majd fizetnie. Örömmel fogadtam a hírt, mert korábban más pénzintézetekkel és vállalkozásokkal folytak egyeztetések ATM telepítése ügyében, de azok sokkal rosszabb kondíciók mellett sem vezettek eredményre. A képviselő-testület bevonásával a telepítéshez egy olyan jól megközelíthető és akadálymentesített helyben gondolkodtunk, ahol parkoló is van a közelben. Így esett a választás a községháza melletti, jelenlegi helyszínre, ahol az elvárt feltételek adottak: központi helyen van, a posta, önkormányzat, dohánybolt és vegyesbolt közelében, az 5311 számú úttól mintegy 50 méterre a parkolás is megoldott – sorolta a polgármester.