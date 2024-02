A német nemzetiségi önkormányzat társasága is főzött. Müller Pál, Szemlaki József és Köllerné Schiszler Ágnes készítették a 60 darab töltött káposztát a bográcsban. Müller Pál azt nyilatkozta, hogy közepes nagyságú káposztába egy kis maréknyi húst kell elhelyezni. Fűszerezni delikáttal, sóval, paprikával, szemes borssal, egy kis fokhagymával kell, érzés szerint. Az abalevet az ilyen alkalomra kell előkészíteni, és abban kell három órán át főzni az ínyencséget. A társasági esemény azért is volt érdekes, mert a csapatok ízléses hidegtálakat is elkészítettek, így kolbásszal, disznósajttal, szalámival, tepertővel tudták kínálni azokat az ismerősöket és barátokat, akik kilátogattak a kellemes időben a piactérre. A rendezvény késő délután ért véget.